Zeitkapsel für Landkindergarten in Großliebringen

Am 8. Oktober war Spatenstich, exakt sechs Wochen später traf man sich erneut auf der Baustelle für den neuen Landkindergarten in Großliebringen, um Grundsteinlegung zu feiern. Wobei es kein richtiger „Grundstein“ ist, sondern eine Zeitkapsel, die Stadtilms Bürgermeister Lars Petermann gemeinsam mit Deube-Ortsteilbürgermeister André Textor (beide parteilos) ins künftige Fundament legten und mit einer Schicht Beton bedeckten.

In der Kupferhülse stecken neben Münzen und einer TA vom Tage auch Zeichnungen der „Deubezwerge“, wie sie sich ihren neuen Kindergarten wünschen: Mit Malraum, Spielwand und Kinderküche, Spielgeräten für den Garten – und mit einem Parkhaus.

Letzteres wird wohl nichts, aber einige Parkplätze soll es geben, weil viele Eltern aus den Deube-Dörfern ihren Nachwuchs mit dem Auto in die Kita bringen müssen. Natürlich wird viel Platz zum Spielen und Toben sein. Auch an eine kleine Scheune ist gedacht, in der man das Spielzeug für den Außenbereich unterbringt und in der auch mal Haustiere für ein paar Tage wohnen könnten. Schließlich gehört eine enger Bezug zum Leben auf dem Dorf zum Konzept des Landkindergartens.

Kleine Zaungäste auf der Baustelle

Wie sehr sie sich auf ihren neuen Kindergarten freuen, brachten die Mädchen und Jugend mit ihren Erzieherinnen im umgedichteten Rennsteig-Lied zum Ausdruck. Regelmäßig schauen sie auf der Baustelle vorbei. Kommende Woche dürfte es spannend werden, wenn die Männer vom Baggerbetrieb Hinz aus Niederwillingen das Fundament gießen wollen. Die massiven Holzwände für den eingeschossigen Bau sollen dann im Februar oder März gesetzt werden. Das hängt von der Witterung ab, sagte Bauleiter Frank Enderlein.

Rund zwei Millionen Euro wird die Stadt Stadtilm in den neuen Landkindergarten und die Gestaltung der Außenanlagen investieren. Die Einrichtung löst den alten Kindergarten im Ort ab, wo die Bedingungen nicht mehr den Anforderungen entsprechen. Zu klein ist er auch. Das neue Haus wird über 55 Plätze verfügen, 14 davon im Kleinkindbereich.