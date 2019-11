Zeitreise durch die Geschichte des Ichtershäuser Nadelwerks

Gerade kommt der Arbeiterbus vorbei, auf der Kreuzung hat es einen Unfall gegeben. So viele Details, da bleibt jeder gern stehen. Das Modell des Ichtershäuser Nadelwerkes ist das Herzstück der neuen Dauerausstellung zur Geschichte der Thüringischen Nadelproduktion. Bei einem Schnuppertag durften sich Neugierige schon einmal umschauen. Auch in das Trauzimmer der Gemeinde gelangen die Gäste durch diese neue Dauerausstellung, die am 7. Dezember eröffnet wird.

Der markante Schlot überragt alles

Die Resonanz sei bisher durchweg positiv, freut sich Designer Uli Beyer, der sich mit Modellbauer Ingo Benker die künstlerische Freiheit nahm, auch die Bimmelbahn, die bis 1956 durch den Ort fuhr, und den Schlot, jahrzehntelang Wahrzeichen von Ichtershausen, in die Szenerie von 1987 einzubinden.

Beyer hat selbst 20 Jahre im Nadelwerk gelernt und gearbeitet, der Maschinenbauingenieur kennt jeden Winkel. Später studierte er Design und gründete in Thörey eine eigene Werbeagentur. Dass vom Nadelwerk für künftige Generationen nicht viel mehr bleiben sollten als die Gebäude in der Neuen Mitte

Im ehemaligen Pförtnerhäuschen stehen die ältesten Maschinen für die Nadelproduktion, zum Teil stammten sie von 1862. Foto: Hans-Peter Stadermann

und eine kleine Firma, die bis heute chirurgische Nadeln herstellt, konnte er sich nicht vorstellen. Einige alte Maschinen standen noch da, sie waren nach der Liquidation des Werkes nicht nach Indien verschifft worden. Uli Beyer, der inzwischen verstorbene Thomas Lindner, Günther Koslowsky und Günter Stecklum überzeugten den Gemeinderat, in würdiger Form an die Leistungen des Betriebes und seiner Mitarbeiter zu erinnern.

Bürgerbüro in Ausstellung integriert

Beyer holte sich mit seinem Konzept einer Mehrfachnutzung des Bereichs den Auftrag für die Umsetzung – nicht ahnend, dass das so lange dauern würde. Vom Baustopp in der Neuen Mitte wegen des verpfuschten Fußbodens war auch dieser Bereich für Standesamt, Ausstellung und Bürgerbüro betroffen. Das habe seinen Zeitplan durcheinandergebracht, sagt der 64-Jährige. Immerhin sollte das Projekt schon 2014 fertig sein.

Ein Besuch lohnt nicht nur für jene, die Erinnerungen auffrischen wollen, weil sie mit dem Werk großgeworden sind, dort einst selbst an den Maschinen standen. Es ist eine Zeitreise durch deutsche Industriegeschichte, angefangen bei einigen noch originalen, per Hand zu bedienenden Maschinen aus der Anfangszeit des Werkes 1862, die im halbrunden Pförtnerhäuschen stehen. Fotos in den Fenster geben einen Eindruck von jener Epoche, als Dampfmaschinen den Antrieb übernahmen.

Musterschrank nur noch als Foto zu sehen

Per Knopfdruck können sich Besucher in der von Volker Pohlan aus Arnstadt erstellten aufwendigen 3-D-Animation anschauen, welche Maschine welchen Arbeitsschritt erledigte. Immerhin 27 waren für die Fertigung einer Nähmaschinennadel nötig. Unter einer Lupe präsentiert sich die kleinste Nadel der Welt für Operationen am Auge. In Vitrinen sind unter anderem Musterbücher zu sehen, mit denen die Vertreter

Musterbücher zeigen die Vielfalt der einst in Ichtershausen hergestellten Nadeln, die in die Welt gingen. Foto: Hans-Peter Stadermann

durch die Welt fuhren. Es schmerzt, dass der berühmte Musterschrank, für die Weltausstellung in Paris 1912 gefertigt, bei der Liquidierung der Firma gen Westen verschwand. An ihn erinnert nun ein großes Foto. Auf Zeittafeln sind unter anderem die Geschichte des Werkes und dessen sozialen Auswirkungen auf die Gemeinde zusammengefasst. An einem Bildschirm lassen sich die Epochen vertiefen und an einer Mitmach-Station Rouladennadeln selber biegen.

„Die Ausstellung bietet viele interessante Einblicke mit Aha-Effekt“, betont Roswitha Heinz, zuständig für Kultur und Soziales der Gemeindeverwaltung Amt Wachsenburg. Eintritt muss niemand zahlen, die Ausstellung kann künftig zu den Sprechzeiten des Bürgerbüros sowie nach Voranmeldung besichtigt werden.

Eröffnung ist am Samstag, dem 7. Dezember, um 10 Uhr.