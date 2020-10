Nichts Gutes ahnten die Bauexperten der Arnstädter Stadtverwaltung, als sie Mitte September einen großen Stein in der Durchfahrt des Neutorturms fanden. „Es handelte sich um einen Torangelstein“, so Peter Frenzel, der im Bauamt für den Bereich Hochbau verantwortlich ist.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere schwere Steine lösen, die auf Fahrzeuge oder Passanten fallen könnten, wurde die Durchfahrt gesperrt. Anschließend nahmen Fachleute die Schäden in Augenschein.

Wegen eines herausgebrochenen Torangelsteins musste der Neutorturm kurzfristig für den Verkehr gesperrt werden. Inzwischen ist das Tor wieder für den Verkehr freigegeben. Foto: Britt Mandler

„Ursache für den Baumangel war ein korrodiertes Halseisen“, verrät Bürgermeister Frank Spilling (pl). Verbaut wurde es vor hunderten Jahren. Der Rost, der sich mit der Zeit bildete, war nicht nur ein optisches Problem. Er drückte über die Jahre immer stärker gegen den Sandstein, bis dieser schließlich nachgab und sprichwörtlich gesprengt wurde. Der Torangelstein verlor seinen Halt.

„Wir haben als Sofortmaßnahme nicht nur den herausgebrochenen Stein, sondern auch andere, bislang augenscheinlich noch fest sitzende Steine durch eine sogenannte Vernadelung neu gesichert“, betont Peter Frenzel.

Übermäßig teuer war die Reparatur nicht, ist das Stadtoberhaupt Frank Spilling erleichtert. Ein Haushaltsnachtrag musste nicht erarbeitet werden. Erfreulich für die Arnstädter ist, dass unmittelbar im Anschluss an die Reparatur die Durchfahrt wieder freigegeben werden konnte. Seit Ende letzter Woche können Autos wieder durch die Kohlgasse zur Marlitt hochfahren.

„Fürs Erste ist das Mauerwerk nun wieder sicher“, betont der Bürgermeister. Dennoch werde man voraussichtlich im kommenden Jahr die Steine im Neutorturm noch einmal genauer von Experten begutachten lassen, um mögliche weitere Schäden rechtzeitig zu entdecken und beheben zu können.

Bürger, die demnächst im Bauamt am Plan zu Besuch sind, können das Corpus Delicti übrigens genauer in Augenschein nehmen: Seit Jahren gibt es im Eingangsbereich eine Vitrine, in der Grabungsfunde und so manche Kuriosität, die bei Bauprojekten zu Tage gefördert wurde, ausgestellt werden. Auch das Halseisen hat hier seinen Platz gefunden.

Seinen Namen trägt das Halseisen übrigens nicht umsonst: Es erinnert an Metallelemente, die im Mittelalter unter anderem Gefangenen um den Hals gelegt wurden, damit diese nicht fliehen. Im Torbau erfüllen sie einen anderen Zweck: Sie nehmen oft tonnenschwere Lasten auf, die etwa beim Öffnen und Schließen riesiger Türelemente entstehen, und leiten die damit verbundenen Kräfte vertikal in die Torpfosten ein. Torflügel hat der Neutorturm zwar schon lange nicht mehr. Funktionslos war das Halseisen aber nicht, wie man an dem Schaden sieht, den es anrichtete, als seine Lebensdauer abgelaufen war.