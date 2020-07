Zeugnisübergabe am Bachdenkmal in Arnstadt

Für den letzten Schultag vor den Ferien hat sich Klassenleiterin Jana Porst für ihre 5a von der Emil-Petri-Schule in Arnstadt etwas besonderes einfallen lassen, überreichte sie doch die geliebten Zeugnisse auf dem Marktplatz in der Kreisstadt am Bachdenkmal. Gleichzeitig wurde Milo verabschiedet. Er wird ab dem nächsten Schuljahr auf das Sportgymnasium nach Oberhof gehen und möchte ein guter Rennschlittensportler werden. Anschließend gab es für die Schüler noch einen leckeren Eisbecher und dann hieß es: Ab in die Ferien. „Und kommt bitte alle gesund wieder“, so die Lehrerin.