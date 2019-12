Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zickenzoff im Stadtilmer Rathaussaal

Nach über zwei Jahren Pause gastiert das Erfurter Kabarett Die Arche am 9. April des nächsten Jahres erstmals wieder in Stadtilm. Drei Frauen – brünett, blond und rot – liefern sich im Rathaussaal eine turbulente Schlacht in allen Bereichen des Lebens, ob nun Kindererziehung, Männerpflege, Jugend und Alter, Internet- und Schönheitswahn... Zoff ist vorprogrammiert. ZickenZoff! Ein Abend mit Beatrice Thron, Katrin Heinke und Yulia Martynova am Klavier. Karten gibt es an der Total-Tankstelle in Stadtilm.