Zigarettenautomat aufgebrochen: Täter nach Verfolgungsjagd gestoppt - 20.000 Euro Schaden nach Unfall mit mehreren Autos

Arnstadt / Alkersleben / Marlishausen. Die Meldungen der Polizei für den Ilm-Kreis.

In Arnstadt mit mehreren Autos kollidiert: Unfall mit rund 20.000 Euro Schaden

Am Dienstag kam es gegen 14.30 Uhr in der Straße "Am Obertunk" in Arnstadt zu einem Verkehrsunfall. Eine 75-Jährige war mit ihrem Renault in Richtung Ilmenauer Straße unterwegs, als sie vermutlich aufgrund eines technischen Defekts nach rechts von Straße abkam. Sie kollidierte mit mehreren Fahrzeugen, die am Straßenrand geparkt waren. Der Renault und ein weiteres Fahrzeug mussten abgeschleppt werden, der Schaden beträgt in Summe fast 20.000 Euro. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Zigarettenautomat aufgebrochen: Täter nach Verfolgungsjagd gestoppt

Am Mittwochmorgen gegen 0.50 Uhr versuchten mehrere Personen in Alkersleben einen Zigarettenautomaten in der Straße "Am Anger" gewaltsam zu öffnen. Der Versuch scheiterte und so flüchteten die Personen mit einem PKW. Ein Zeuge informierte umgehend die Polizei, Mehrere Funkstreifenwagen nahmen die Verfolgung auf.

In Marlishausen konnte das Fluchtfahrzeug, ein Opel, gestoppt werden. Im Fahrzeug saßen drei amtsbekannte Männer im Alter von 31, 35 und 59. Während der Durchsuchung des Fahrzeugs konnte entsprechendes Werkzeug sichergestellt werden. Der Schaden am Automat beträgt ca. 1.000 Euro. Es folgte die vorläufige Festnahme. Die Täter wurde zur Dienststelle gebracht. Sie erwartetet ein Verfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

