Zu fünft ohne Fahrerlaubnis und mit verkehrsuntauglichem Pkw unterwegs

Diese Vorfälle meldet die Polizei aus dem Ilm-Kreis.

Ohne Fahrerlaubnis und mit verkehrsuntauglichem Pkw gestoppt

Polizeibeamte haben Donnerstagmittag bei einer Verkehrskontrolle unter anderem einen Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Die Beamten wollten gegen 13.30 Uhr einen mit fünf Personen besetzten Ford in der Goethestraße kontrollieren. Zunächst versuchte der 23 Jahre alte Fahrer, sich der Kontrolle zu entziehen, die Polizisten konnte den Pkw aber schließlich anhalten. Sie stellten fest, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und sich der Ford in einem verkehrsuntauglichen Zustand befand. Es ergaben sich für die Polizei Anhaltspunkte dafür, dass die Männer im Alter von 23 bis 47 Jahren gegen ausländerrechtliche Vorschriften verstoßen haben könnten. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Radfahrer bei Notbremsung verletzt

Mittwochabend hat sich ein 43 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnistand der Polizei war der 43-Jährige gegen 18.30 Uhr auf dem Gehweg der Quenselstraße in Richtung Ichtershäuser Straße unterwegs und wollte links abbiegen. Zu dem Zeitpunkt fuhr ein neunjähriges Mädchen auf dem Radweg der Ichtershäuser Straße. Der 43-Jährige bemerkte das Kind, bremste stark ab und kam zu Fall. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

