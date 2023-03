Zuchtjahr durch Arnstädter „Gestüt Käfernburg“ eröffnet

Arnstadt. Anspannungsarten, Dressurlektionen und Springpräsentationen: Das waren die Aufgaben der Hengste am Wochenende.

Nach dreijähriger Coronapause war es am Samstag wieder so weit: Das Gestüt Käfernburg in Arnstadt-Angelhausen öffnete nicht nur die Pforten, sondern eröffnete mit der Hengstpräsentation auch das aktuelle Zuchtjahr. Inhaber Harald Unger war sehr zufrieden. Über 500 Gäste aus ganz Deutschland konnte er begrüßen. Auch das Feedback sei durchweg positiv gewesen – von der Organisation bis zur Verpflegung. Insgesamt wurden 14 Hengste und der drei- bis vierjährige Nachwuchs sowie ein Fohlen präsentiert. Die Hengste wurden in unterschiedlichen Schaubildern gezeigt: über verschiedene Anspannungsarten bis hin zu Dressurlektionen und Springpräsentationen.