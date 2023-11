Arnstadt . Feine Hammerschläge sind das vorherrschende Geräusch in der Werkstatt, in der Graveure in spe ihr Handwerk erlernen. Das neue Ausbildungsjahr ist angelaufen. Und das glücklicherweise nun wieder mit Schülern, die eine ganze Klasse füllen und einem Traditionsberuf Zukunft geben.