Zukunftsgestalter im Ilm-Kreis gesucht

Bösleben von oben – vielleicht findet sich hier eine Initiative, die am Wettbewerb teilnimmt.

Ilm-Kreis. Die Bewerbungsphase für den Wettbewerb läuft noch bis 1. Juni. Dann winken Prämien und Zugänge zu Netzwerken den Preisträgern.

Der diesjährige Wettbewerb „Projekt Nachhaltigkeit“ ist mitten in der Bewerbungsphase. Gesucht sind Initiativen und Projekte des Wandels in Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Kommunen, die sich für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen. Das teilen die Regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien in Kooperation mit dem Rat für Nachhaltige Entwicklung mit.

Die Bewerbungsphase für den Wettbewerb läuft noch bis einschließlich 1. Juni. Einreichungen sind in den Kategorien „Zukunft“, „N“ sowie „Foto“ möglich und laut Veranstalter in den beiden letztgenannten besonders aussichtsreich. Zusätzlich zur finanziellen Prämie erhalten die Preisträger Zugang zu einem engagierten, regionalen und bundesweiten Netzwerk.

Weitere Informationen im Internet unter: www.wettbewerb-projektn.de