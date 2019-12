Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Sonnenwende prasselt ein Lagerfeuer

Die Wintersonnenwende am Samstag wurde an der Kunsthalle Arnstadt mit einem Feuer begangen. „Das machen wir schon so, seit es uns gibt“, sagte Kunsthallenchef Dorsten Klauke. Er kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. „12.000 bis 14.000 Besucher“, so schätzt Klauke. „Vor allem die Humboldt-Ausstellung hat gezogen.“ Noch bis 28. Dezember sind die Bilder zu sehen. Dann gönnt sich die Kunsthalle einen Monat Pause, bevor es im Februar ins neue Ausstellungsjahr geht. „Eine Mischung aus Gemälden und Fotografien“, kündigt Klauke an.