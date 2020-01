Die Ordnungsämter von Arnstadt, Stadtilm und dem Amt Wachsenburg könnten enger zusammenarbeiten, so der Vorschlag des Arnstädter Bürgermeisters.

Zusammenarbeit über Arnstädter Stadtgrenzen hinaus

Die Aufgaben für die Kommunen werden nicht weniger, das dafür vorhandene Geld und die personellen Ressourcen können da oft nicht mithalten. Deshalb ist es laut Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) auch nur legitim, über Synergien zumindest nachzudenken.

Das tut er – quasi auch grenzübergreifend. Im Bereich der Ordnungsämter regt er eine Zusammenarbeit mit Stadtilm, dem Amt Wachsenburg und der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg an. Das könnte die Überwachung des ruhenden Verkehres betreffen wie auch den gesamten Bereich der Ordnung und Sicherheit. Auch eine engere Zusammenarbeit der Bauhöfe respektive der Gemeindearbeiter bei Vorhaben, die mehrere Territorien tangieren, sei seinen Worten zufolge durchaus vorstellbar und sinnvoll.

Offen für Gespräche über Zusammenarbeit

Spilling ist auch offen für eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit im verwaltungstechnischen Bereich mit den Orten der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg. „Ich bin aber weit davon entfernt, ihnen damit in ihre künftige Struktur hineinreden zu wollen, das steht mir nicht zu.“ Aber für eine solche Zusammenarbeit sei er jederzeit für Gespräche offen. Schon jetzt hat man in der Verwaltungsgemeinschaft durch den Weggang von Kirchheim und Rockhausen zum Amt Wachsenburg Personal abgebaut, so deren kommissarischer Chef Rudolf Neubig. Sollte man sich für eine Landgemeinde als künftige Struktur entscheiden, wird die Verwaltung dort wohl noch schlanker.