Die 20-jährige Fahrerin des einen Autos verletzte sich bei dem Unfall in Arnstadt leicht. (Symbolbild)

Arnstadt. Zwei Autos sind am Mittwochabend auf einer Kreuzung in Arnstadt zusammengeprallt.

Zusammenstoß auf Arnstädter Kreuzung

Auf der Kreuzung von Bärwinkelstraße und Kasseler Straße kam es am Mittwochabend in Arnstadt zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Eine 20-Jährige und ein 62 Jahre alter Autofahrer stießen mit ihren Fahrzeugen auf der Kreuzung zusammen, teilte die Polizei mit. Die Frau verletzte sich dabei leicht. Die Höhe der entstandenen Schäden an den Autos ist noch nicht bekannt.