Zusatzvorstellung im Arnstädter Theater

Arnstadt Einen Rekord verzeichnet das Musical „Die kleine Meerjungfrau“. 25 Vorstellungen wird es geben:

Extrem hoch ist die Nachfrage nach Tickets für das Musical „Die kleine Meerjungfrau“, das kürzlich am Arnstädter Theater Premiere gefeiert hat. Am Sonntag, dem 21. Januar, wird es deshalb um 11 Uhr eine Zusatzvorstellung geben, kündigte jetzt Theaterintendant Oliver Meier an. „Das ist dann die 25. Vorstellung. Rekord“, so Meier weiter. Zuvor bekanntgegebene Zusatzvorstellungen waren im Handumdrehen ebenso ausverkauft wie die Hauptvorstellungen.