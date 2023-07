Zwei Flächenbrände wüten im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Gleich zwei Flächenbrände haben am Donnerstag die Feuerwehren im Ilm-Kreis beschäftigt. Gegen 11 Uhr geriet ein abgeerntetes Getreidefeld bei Rehestädt aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Wie die Polizei mitteilte, stand eine Fläche von etwa 15.000 Quadratmetern in Flammen.

Nachmittags brannten gegen 16 Uhr etwa 7500 Quadratmeter eines abgeernteten Feldes zwischen Holzhausen und Haarhausen. In diesem Fall und bereits am Vormittag gelang es den Feuerwehren, die Brände schnell einzudämmen und zu löschen. Eine Gefahr für Personen bestand nicht, so die Polizei.

