Zwei Frauen bei Unfall in Langewiesen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in der Ilmenauer Straße in Langewiesen wurden zwei Frauen im Alter von 58 und 63 Jahren leicht verletzt. Die 63-jährige Hyundai-Fahrerin war gegen 13.50 Uhr auf der Straße Schäferei unterwegs und wollte die Hauptstraße in Richtung Oehrenstock überqueren.

Dabei übersah sie laut Polizei offenbar die von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 58-jährige Ford-Fahrerin. Bei der Kollision wurden beide Frauen leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand entsprechender Sachschaden.

