Zwei Impfzentren für den Ilm-Kreis geplant

29 Corona-Impfzentren werden in Thüringen errichtet – zwei davon im Ilm-Kreis. Die Impfung erfolgt nur nach Anmeldung und mit einem Termin.

Ilm-Kreis. Für den Ilm-Kreis sind zwei Impfzentren vorgesehen, im Nord- und im Südkreis. Die Verwaltung sucht noch nach einer Räumlichkeit in Arnstadt.

Das Coronavirus bestimmt seit Monaten den Alltag. Mit Beginn der Krise steigt die Zahl der Infizierten an, flacht über die Sommermonate wieder ab und nach einem erneuten Anstieg stecken wir in einem Lockdown light. Schulen, Kindergärten und Pflegeeinrichtungen gelten im Ilm-Kreis als Schwerpunkte der Infektion – das zeigen die täglich veröffentlichten Zahlen. Nun ein Lichtblick: Ein Impfstoff gegen Covid-19 steht bereit. Während dieser in Europa allerdings noch zugelassen werden muss, plant die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Thüringen bereits die Impfzentren für die einzelnen Kreise. „Die Planungen laufen“, sagt Veit Malolepsy, Sprecher der KV. Für den Ilm-Kreis seien zwei Impfzentren vorgesehen, im Nord- und im Südkreis. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog