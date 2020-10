Zwei neue Brücken am Ilmenauer Grenzhammer freigegeben

Mit einem symbolischen Bandschnitt wurden Mittwochvormittag zwei neue Brücken am Grenzhammer in Ilmenau offiziell für den Verkehr freigegeben. Nach einem Jahr und drei Monaten Bauzeit entstand an der Straße Hüttengrund unweit des Fridolins eine Brücke für den Fahrzeugverkehr und direkt daneben eine Brücke für den Ilmtalradweg. Die Bauwerke ersetzen damit eine aus ehemals drei Brücken gestückelte Konstruktion, die in die Jahre gekommen war. „Eine Brückenprüfung hatte ergeben, dass ein Neubau unumgänglich ist", sagt Heinz Völker vom Bauamt.

523.000 Euro investierte die Stadt Ilmenau, Fördermittel gab es keine. Sowohl bei den Kosten als auch beim Bauablauf sei alles im Plan geblieben, so der Bauamtsmitarbeiter weiter. Die Baubeteiligten kamen aus der Region. Das Planungsbüro hat seinen Sitz in Suhl, die ausführende Baufirma in Königsee. Von einem „Brückenschlag nach Langewiesen“ spricht Völker. Er betont die Bedeutung der Verbindung, falls das Langewiesener Gewerbegebiet am Oberweg weiter erschlossen werden sollte. „Der Oberweg ist ein wichtiger Standort für mögliche Erweiterungen", bestätigt Bauausschussvorsitzender Kurt Retzlaff (CDU).

Fußgängerbrücke am Festhallenpark wird noch in diesem Jahr neu gebaut

Bei der Planung entschied man sich in Absprache mit der Stadt für den Bau von zwei Brücken. Dies sei aus aus Kostengründen die günstigste Variante gewesen, sagt Dietmar Bauer. Der Geschäftsführer des zuständigen Planungsbüros erläuterte weiter, dass durch den zeitversetzten Bau der Brücken ein Durchgang während der Bauzeit immer gewährleistet war.

Darüber zeigte sich auch Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) froh. Gerade während der coronabedingten Einschränkungen im Frühjahr und später auch im Sommer sei der Radweg stärker als sonst frequentiert gewesen. Er musste nicht gesperrt werden, lediglich der Fahrzeugverkehr konnte im Jahr 2019 die Stelle nicht passieren. Das Stadtoberhaupt lobte die am Bau Beteiligten. „Es hat lautlos gut funktioniert."

Dass die Brücken der Stadt Ilmenau ein umfangreiches Thema sind, sagte Völker auf Nachfrage unserer Zeitung. „Gerade durch die Eingemeindungen hat die Stadt Ilmenau viele Brücken hinzubekommen." Einige Projekte in den Ortsteilen habe man schon in Angriff genommen, so die Schloßparkbrücke in Gehren und die Brücke am Ankenbach in Gräfinau-Angstedt. Noch in diesem Jahr soll die Fußgängerbrücke vom Ilmenauer Festhallenpark Richtung Stadion Hammergrund neu gebaut werden, so Völker weiter.

Brücken rücken in den Fokus

Seit langem halbseitig gesperrt ist die Brücke an der Oehrenstöcker Landstraße. Auch dieses Bauwerk hat die Stadtverwaltung bereits im Blick.

Eine neue Brücke über die Ilm ist an der Langewiesener Straße Richtung Fischerhütte geplant, so Völker weiter. Sie soll als Erschließungsstraße für den neuen Kindergarten dienen. Allerdings sei über den Haushalt für das kommende Jahr noch nicht abgestimmt worden, demzufolge auch noch nicht über das Bauvorhaben.

„Durch Hochwasser rücken die Wasserläufe wieder mehr in den Blick, die Brücken demzufolge auch", ergänzt Bauausschussvorsitzender Retzlaff.