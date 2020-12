Zwei neue Fahrzeuge für Arnstädter Feuerwehr

Mario Malissek, Bürgermeister Frank Spilling, Stadtbrandmeister Jörg Dimitrovici, René Schmidt und Tino Otte stellten die beiden neuen Fahrzeuge in Dienst.

Arnstadt. Die Garage des neuen Arnstädter Gerätehauses am Obertunk ist in Betrieb genommen. Der Umzug der kompletten Wehr erfolgt im Februar.

Zum Vor-Ort-Termin hatte sich am Mittwoch Bürgermeister Frank Spilling (pl) bei der Freiwilligen Feuerwehr Arnstadt angekündigt. Zwei nagelneue Fahrzeuge standen vorm Gerätehaus in der Bärwinkelstraße. „Dass wir sie anschaffen, war für uns als Stadt keine Frage: Die Arbeit der Feuerwehr ist uns wichtig“, so Spilling.