Im Ziegenried in Dosdorf sind auch Schafe zuhause. Diana Salzmann kümmert sich nicht nur wie auf diesem Archiv-Bild zu sehen um Lämmer, sie arbeitet auch in der Käserei.

Zwei neue Kurse an der Volkshochschule im Ilm-Kreis

Auf zwei bevorstehende Workshops verweist die Volkshochschule Arnstadt/Ilmenauer in einer Mitteilung. Der Workshop „Von der Milch zum Käse – Käsemachen für Jedermann“ startet am Donnerstag, 2. Juli, um 18 Uhr im Landhof Am Ziegenried in Dosdorf.

Anhand eines praktischen Verfahrens soll die Herstellung einer Sorte Käse nähergebracht werden. Wie Dirk Schenke, Fachbereichsleiter der Volkshochschule weiter mitteilt, sind Anmeldungen noch möglich. Die Teilnahme kostet 15 Euro, der Unkostenbeitrag für Lebensmittel beträgt 7 Euro.

Der Workshop „Mit sich selbst im Einklang: Erfolgreicher Umgang mit inneren Konflikten in schwierigen Zeiten“, findet in der Volkshochschule Ilmenau Samstag, 11. Juli, von 10 bis 14 Uhr statt (34/18 Euro). Der Workshop soll viele Fragen stellen und nach individuellen strategischen Lösungen suchen.