Zwei Schmusekater aus Ilm-Kreis-Tierheim suchen wieder Anschluss

Großliebringen. „Basti“ und sein Artgenosse würden gern wieder in eine Wohnung einziehen.

Die Ilm-Kreis-Tierheim-Chefin Sylke Mönch möchte heute zwei junge Kater vorstellen, die sofort vermittelt werden können. „Zum einen kam ein Kater zu uns ins Tierheim“, erzählt Mönch, „der auf den Namen „Basti“ hört“. Er ist fünf Jahre alt, stammt aus einer reinen Wohnungshaltung und ist kastriert. Er ist ganz lieb und total verschmust. Wichtig ist, dass „Basti“ nicht in einen Haushalt kommt, in dem Kleinkinder sind. Diese mag er nicht so besonders.

Kater „Basti“ ist fünf Jahre und sucht wieder Anschluss. Foto: Hans-Peter Stadermann

Neuzugang Kater Nummer zwei ist gerade einmal ein Jahr alt und wurde auch schon kastriert. Auch er ist sehr verschmust und utraulich. Das Tier stammt aus einer Wohnung und weiß sich zu benehmen. Nach der Eingewöhnung sollte er die Möglichkeit haben, als Freigänger seine Mäuse zu fangen. „Ansonsten ist es momentan noch sehr ruhig – aber die Maikatzen kommen oder werden in der nächsten Woche bereits unser Tierheim verlassen“, lächelt Sylke Mönch.

Das Ilm-Kreis-Tierheim, das für die Städte Stadtilm und Arnstadt, die VG Riechheimer Berg, Ilmtal und Amt Wachsenburg Ansprechpartner für einheimische herrenlose Tiere ist, möchte gern noch einen Degu und einige Meerschweinchen vermitteln. Interessierte melden sich bitte telefonisch unter: 03629 802 341 oder schauen vorbei.