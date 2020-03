Zwei tote Fische sind noch keine Katastrophe

Idyllisch liegt der Stausee Heyda, die Sonne spiegelt sich auf der Wasseroberfläche. Einige Spaziergänger umrunden das Gewässer, welches sich aufgrund der Regenfälle in den letzten Wochen wieder etwas gefüllt hat, und andere bauen im Sand eine Burg mit ihrem Kindern.

Vor geraumer Zeit, es war das Frühjahr 2013, läuteten die Alarmglocken am Stausee Heyda. Damals wurden fast 80 Tonnen tote Silberkarpfen aus dem Stausee von den Angelfreunden und vielen Helfern geborgen und entsorgt. Die Tiere wurden hier 1987 eingesetzt. 13.000 Stück sollen es gewesen sein.

Am Montag erreichte die Thüringer Allgemeine ein Anruf, dass an der Staumauer wieder tote große Fische liegen. Da ich selbst Hobbyangler bin, wollte ich mir ein Bild von den toten Fischen machen. Und wirklich, an der Staumauer liegen zwei Silberkarpfen. Bei Nachfrage beim zweiten Vorsitzenden Norbert Schulze vom Kreis- Angelfischereiverband Ilmenau e.V. sprach er, „dass dieser Fund nicht ungewöhnliches ist“. Immer wieder werden im Frühjahr tote Fische auftauchen, die den Winter nicht überlebt haben. „Damals, als das große Fischsterben zu beklagen war, wurden ja die Fische schon im Dezember unter dem Eis entdeckt und das ist ja heute nicht der Fall“, so Schulze. „Ich war am Sonntag selber am Gewässer, habe aber keine toten Fische gesehen“, so Schulze weiter.

Die Lage sieht der zweite Vorsitzende „nicht als kritisch“. Er kommt immer wieder zu Verlusten, diese Fische gehören ja eigentlich auch nicht hierher. Die Vereinsmitglieder beobachten immer wieder im Frühjahr das Gewässer. „Wir haben jetzt die verschiedenen Wasserzirkulationen. Das bedeutet, wenn das kalte Wasser sich mit dem wärmeren Wasserschichten in Bodennähe vermischt, kann es schon mal vorkommen das einige Fische sterben. „Es ist nicht davon auszugehen, dass eine Katastrophe entsteht“, so der Experte. Schon vor sieben Jahren wurde damals gesagt, dass die Silberkarpfen ihr Lebensende erreicht haben. Sie wurden damals eingesetzt um die Algen im Gewässer zu vernichten. Auch die Wasserfläche war in diesem milden Winter nie ganz zugefroren, so hatten die Fische immer genug Sauerstoff. „Damals, 2013, gab es ja auch zeitgleich das große Fischsterben im Hohe-Warte-Stausee, in einem Gewässer in Sachsen-Anhalt und eben hier“, so Schulze. Er gehe davon aus, dass im Stausee Heyda noch 30 Tonnen Silberkarpfen leben, sie sind bis 80 Zentimeter groß. Und wenn ein Angler einen fängt, dann immer raus damit. Schulze selbst habe auch schon zwei gefangen, nur essen konnte er sie nicht. Sie haben so nach Algen und Fett geschmeckt, berichtet er.

Aber nicht nur die mächtigen Silberkarpfen schwimmen in der Talsperre, auch Hecht, Zander, Wels, Karpfen, Schleie und diverse Weißfische sind im Gewässer und können gefangen werden. Am 25. April ist der nächste große Arbeitseinsatz zusammen mit den Vereinen und der Stadt geplant. Ob dieser Termin jedoch gehalten werden kann, steht bei der momentanen C-Lage, noch ein Fragezeichen hinter diesem Termin.