Zwei Verletzte nach Vorfahrtsfehler nahe Dornheim

Dornheim. Ein 30-Jähriger wollte mit seinem Auto auf die Autobahn und übersah beim Abbiegen ein entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer.

Am Sonntagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1048 zwischen Dornheim und Marlishausen. Wie die Polizei mitteilte, wollte hier ein 30-Jähriger mit seinem Auto auf die A71 auffahren. Hier übersah er einen entgegenkommenden 61-Jährigen, der in Richtung Arnstadt unterwegs war. Es kam zur Kollision wobei der 61-jährige Fahrer und seine 57-jährige Beifahrerin verletzt wurden und in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.