Zweiter Coronafall im Ilm-Kreis

Im Ilm-Kreis ist ein zweiter Fall mit einer Coronavirus-Infektion bestätigt worden. Das teilt Doreen Huth, die Sprecherin des Landratsamtes mit. Dabei beruft sie sich auf ein positives Abstrich-Ergebnis. Es handele sich um eine 36-jährige Frau.

„Sie befindet sich in Quarantäne und hat Symptome eines grippalen Infektes. Da der Verlauf ihrer Erkrankung eher leicht ist, bleibt sie in häuslicher Quarantäne bis zur Genesung und einem Abstrich mit negativem Ergebnis“, sagt Huth. Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises hat den Kontakt zu Kontaktpersonen aufgenommen. Die Frau befand sich im Urlaub in Tirol (seit 13. März Risikogebiet laut dem Robert-Koch-Institut) und kehrte am 6. März zurück, so Doreen Huth. Da sie sich unwohl fühlte, begab sie sich freiwillig schon in häusliche Quarantäne. Sie reiste mit einer Gruppe, unter der sich ein Infizierter befand. Der in Bayern wohnhafte Fall wurde am 13. März diagnostiziert. Die dortigen Behörden nahmen den Kontakt zu fünf Kontaktpersonen auf, darunter waren zwei aus dem Ilm-Kreis. Noch am 13. März veranlasste das Gesundheitsamt einen Abstrich bei beiden Personen. Die Ergebnisse übermittelte das Labor Dienstagabend. Das Ergebnis der Frau war positiv, die zweite Kontaktperson hatte ein negatives Ergebnis.