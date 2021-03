Zwischen Bangen und Hoffen

Zu einer Andacht wird am Mittwoch, dem 10. März, ab 19 Uhr in die Jakobuskirche eingeladen. Sylvia Balbierer berichtet von der ambulanten Pflege alter Menschen unter Corona-Schutzmaßnahmen und den Schwierigkeiten in der Altenpflege. Fabian Zocher (Trompete) und Kantor Hans-Jürgen Freitag (Orgel) setzen den klangvollen musikalischen Akzent der Andacht. Wegen der Teilnehmerbegrenzung ist eine Anmeldung unter Telefon: 03677/202791.