Zwischen sehr guter Technik und einer veralteten Wache

Arnstadt DRK Kreisverband Arnstadt spricht mit Landratskandidat André Lange über aktuelle Probleme

Es ist eine kleine Villa mit Türmchen. Sie stammt aus dem Jahr 1912 und ist heute der Sitz des DRK Kreisverbandes Arnstadt. Der parteilose Landratskandidat André Lange ist zu Gast, um sich ein Bild vor Ort zu machen und über aktuelle Herausforderungen zu sprechen.

Der DRK-Vorstandsvorsitzende Henrik Fröhlich ist mit den Räumlichkeiten der Arnstädter Villa zunächst zufrieden, es sei ein schönes Ambiente. Allerdings würden sie trotz der 10.000 Quadratmeter an ihre Grenzen stoßen. Denn derzeit wird auf dem Gelände in der ehemaligen Katastrophenschutzgarage ein Blutspendezentrum errichtet, damit das Pendeln von der kleinen Villa ins Krankenhaus und ins Rathaus aufhört. Die Blutspende soll sich an einem Ort etablieren und ein fester Bestandteil werden. Für das Projekt werden noch Spenden gesammelt.

Technik und Fahrzeuge an einem Ort unterbringen

Die Situation und die Bedingungen in Arnstadt seien für Fröhlich in Ordnung. Mit Argusaugen blickt er jedoch auf die Rettungswache in Ilmenau. Denn die dortigen Verhältnisse seien nicht zeitgemäß; die Räumlichkeiten taugen nicht für die 24-Stunden-Dienste. Bastian Wenske, Leiter Rettungsdienst, bestätigt das. Dort gebe es keine getrennten Umkleiden, Toiletten und Waschräume. „Dabei arbeiten dort immer mehr Mädels.“ Zudem ist die Küche für 12 Leute einfach zu klein. Es gebe DIN-Vorschriften, wie eine moderne Wache ausgestattet sein müsste, allerdings sei die Ilmenauer davon weit entfernt.

An der Stelle erklärt Fröhlich, dass sie bereits seit Jahren um andere Räumlichkeiten kämpfen. Es gebe eine leerstehende Halle auf dem Gelände von Graf-von-Henneberg-Porzellan. Die Sanierung und der Umbau würden nicht nur dem Rettungsdienst mehr Platz und eine moderne Wache ermöglichen, sondern auch die Technik und Fahrzeuge für den Rettungsdienst sowie die Berg- und Wasserwacht könnten an einem Ort stehen. Denn derzeit sind Fahrzeuge und Ausrüstung an unterschiedlichen Orten untergebracht.

Der DRK Kreisverband spricht über aktuelle Herausforderung; anwesend sind Florian Schütz (rechts im Bild) und in der Spiegelung Bastian Wenske, Jörg Thamm, André Lange und Henrik Fröhlich (von links). Foto: Antonia Pfaff / Funke Medien Thüringen

Der Vorsitzende erzählt, dass sie bereits mit „Projekt 95“ zwei Entwürfe für einen möglichen Aus- und Umbau entworfen haben. Die Kostenschätzung für das Projekt liege bei 6,5 Millionen Euro. Seit diesem Jahr liegen die Pläne beim Landkreis, so Fröhlich. Im Rahmen der regelmäßigen Besprechungen habe es nun ein Gutachten gegeben, dass den Bedarf in Ilmenau bestätigt, allerdings fehle es nun an der entsprechenden Umsetzung. Um das Projekt aber erfolgreich angehen zu können, ist Fröhlich im ständigen Austausch mit dem Landratsamt. Die bürokratischen Hürden sind hoch und derzeit können nur kleine Schritte gegangen werden, sagt der Vorsitzende.

Situation zu Fördermitteln ist angespannt

Fröhlich geht es dabei nicht nur um das Team vor Ort, sondern auch um die Fachkräftegewinnung, denn auch im Rettungsdienst brauche es Personal. Ein erfüllender Job sei das eine, doch auch die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Dem stimmt Präsident Jörg Thamm zu, der weiß, dass bisher keine entsprechenden Mittel im Haushaltsplan für das kommende Jahr eingestellt sind. Allerdings kennt er auch die Situation bezüglich der Fördermittel, die ebenfalls sehr angespannt sei.

Während es bei der Ilmenauer Wache Defizite gibt, ist der Landkreis mit der entsprechenden Technik sehr gut ausgestattet. Das gilt sowohl für den Rettungsdienst als auch für die Berg- und Wasserwacht. Nicht ohne Stolz stellt Florian Schütz das Fahrzeug der Bergwacht vor, mit dem sie jederzeit Menschen aus dem Wald retten können. Es sei sehr gut ausgestattet und könne selbst bei Kletterunfällen helfen. Kritik übt er, dass es wenig zum Einsatz kommt, weil es nicht vor Ort untergebracht und die Alarmierung der Einsatzkräfte mitunter nicht spezifisch ist. Denn oftmals werde die Feuerwehr nachalarmiert, um Verletzte aus dem Wald zu versorgen, obwohl die Bergwacht mit dem Quad schneller am Einsatzort wäre, so Schütz. Da wünscht er sich noch mehr Sensibilität seitens der Leitstelle und der Disponenten.

André Lange hört sich die Herausforderungen genau an, mit denen das DRK derzeit zu kämpfen hat. Er bekräftigt ebenfalls, dass die Arbeitsbedingungen passen müssen, damit Fachkräfte gewonnen werden können, denn nur ein ordentliches Arbeitsumfeld schaffe Wertschätzung und Anerkennung. Kritisch sieht er die bürokratischen Hürden, die im Vorfeld mit einem solchen Um- und Ausbau einhergehen.