Zwischen Trauer und eigenen Ermittlungen

Es ist ein Tag wie jeder andere. Scheinbar. Denn in der Nacht vom 8. zum 9. April 2012 verändert sich das Leben von Reiner Zeitsch für immer. In dieser Nacht verliert er seine einzige Tochter Anne. Die damals 25-Jährige stirbt bei einem Verkehrsunfall in den alten Bundesländern. Nun, fast acht Jahre später, veröffentlicht er das Buch „Der Unfalltod meiner Tochter“.

Der Arnstädter schreibt fast ein Jahr an dem Werk. Es kommt immer wieder zu Unterbrechungen. Doch auf diese Weise versucht Reiner Zeitsch, die Trauer zu verarbeiten: „Ich will etwas beitragen, aufklären und selbst begreifen.“ Wenn er das Buch in den Händen hält, huscht ein kurzes Lächeln über sein Gesicht. Denn das Cover wird von einem Bild seiner Tochter Anne geziert. „Es fühlt sich gut an, das Buch geschrieben zu haben.“

Fünf der sechs Insassen schwer verletzt

Es ist Ostern. In der Nacht vom 8. zum 9. April 2012 klingelt es bei Reiner Zeitsch. Die Polizei steht vor der Tür und teilt ihm mit, dass die Tochter verunfallt sei. „Ich sollte Kontakt mit einem Arzt aufnehmen – doch mein Kind war schon tot.“ Ein Großraumtaxi kollidierte auf einer Kreuzung mit einem Polizeiwagen. Während fünf der sechs Insassen schwer verletzt wurden, schleuderte es Anne aus dem Fahrzeug. Sie erlag wenig später ihren Verletzungen.

Während der Trauerfeier für die 25-Jährige „lag eine richtige Spannung in der Luft.“ Der Vater des Unfallopfers ist überzeugt, dass „bei den Ermittlungen einiges nicht korrekt lief.“ Der Arnstädter begibt sich also auf den Weg, um die Wahrheit herauszufinden. „Ich bin den Weg abgefahren, habe mit Zeugen und Freunden von Anne gesprochen.“ Alles, um zu erfahren, was in der Nacht passiert ist, als er sein Kind verlor. Während dieser Zeit habe er viel Ablehnung erfahren, aber auch immer wieder Hilfe bekommen.

Vater schreibt über eigene Ermittlungen

Ein für Reiner Zeitsch wichtiger Punkt, den er auch als „Dilemma“ bezeichnet: die Akteneinsicht. Denn es hätte Wochen gedauert, bevor die Anwälte der Opfer diese bekommen hätten. „Wir haben regelrecht Bettelbriefe geschrieben.“ Bis heute ärgert sich der Arnstädter, dass „der Anwalt des jungen Polizisten drei Wochen eher die Akten zu Gesicht bekam.“ Das hätte in seinen Augen eigentlich „gleichzeitig erfolgen“ sollen.

Die Ermittlungen der Polizei und die des Arnstädters spielen in seinem Buch eine wichtige Rolle. Er beschreibt seine Gefühle und Emotionen, als die Beamten vor der Tür stehen, wie er vom Tod seiner Tochter erfährt und wie er auf der Suche nach der Wahrheit ist. Auf 92 Seiten spricht Reiner Zeitsch über eine wahre Begebenheit, die sein Leben grundlegend verändert hat.

Das Buch „Der Unfalltod meiner Tochter“ von Reiner Zeitsch ist in der Arnstädter Buchhandlung für 12,90 Euro erhältlich.