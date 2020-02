Zwischen Wehranlage und Gotteshaus

Sie steht inmitten eines kleinen Ortes. Umringt von hohen Bäumen und kleinen Einfamilienhäusern. Ihr Antlitz gleicht einer Burg mit stolzem Bergfried. Das zumindest ist der erste Eindruck. Doch beim genaueren Hinsehen wird deutlich, dass es ein Gotteshaus ist. Es ist die Wehrkirche zu Kleinbreitenbach.

Ein schmaler Pfad führt durch zwei Häuser und offenbart den Blick auf die Kirche samt Turm. Die etwa zwei Meter hohen Zinnen weisen eine Schwalbenschwanzform auf und sind für den mitteldeutschen Bereich bemerkenswert. Die evangelische Kirche stammt aus dem Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts. Sie gehörte einst zu einer Klosteransiedlung am Rande des Thüringer Waldes. „Die Klosteranlage beinhaltete kreuzförmig angeordnet die Kirche im Osten, Kapitelsaal mit Bibliothek/alte Schule im Nordosten, Wohn- und Wirtschaftsgebäude südlich der Kirche, der Friedhof hinter der Kirche und die Klostermühle im Norden“, erklärt Christian Janik gestikulierend. Die beiden Häuser neben der steinernen Kirche hätten früher ebenfalls zum Klosterkomplex gehört. Das seien Teile eines Dreiseitenhofes gewesen.

Flügelaltar stand in Plaue und stammt aus dem 16. Jahrhundert

Zielstrebig marschieren Christian Janik und Astrid Krambs auf das kleine Eingangstor zu. Beide sind kirchlich und historisch interessiert und engagiert. Der große Schlüssel wird gezückt und leicht knarrend öffnet sich die gedrungene Tür. Diese sei erst später versetzt worden. Der einstige Torbogen inmitten der Kirchenmauer ist als solcher noch deutlich erkennbar.

Astrid Krambs ist die Kirchenälteste und in der Wehrkirche sehr engagiert. Foto: Antonia Pfaff

Ein kühler Windhauch schlägt nach außen. Und trotzdem wirkt das Gotteshaus sehr gemütlich. Während nur wenige Sitzbänke im Innenraum stehen, haben Holzbänke mit Kissen und Decken auf der Empore ihren Platz. Der Altar rundet das Bild ab. „Aber eigentlich gehört er gar nicht in die Kirche“, lächelt Christian Janik. „Der Flügelaltar stammt aus dem 16. Jahrhundert und stand bis 1958 in der katholischen Burgkapelle St. Sigismund in Plaue. Er ist eine Gegenleihgabe der Kirchgemeinde Plaue für das im Chorraum der Liebfrauenkirche hängende Kruzifix, das der Kirchgemeinde Kleinbreitenbach gehört.“

In dem Zusammenhang erzählt der Vorsitzende des Traditionsvereins, dass es hinter dem Altar einen unterirdischen Gang gab. „Dieser sollte einst die Flucht aus der Kirche unterhalb am Bettelbach ermöglichen.“ Zu sehen ist dort allerdings nur noch eine Platte. In einem der noch bestehenden Gebäude des einstigen Klosters ist der Gang noch zu sehen. „Er ist zwar zugeschüttet, aber deutlich sichtbar.“

Hinter der Orgel befindet sich ein schmaler Treppenaufgang. Zwischen der ersten und zweiten Empore ist der Eingang zum Turm.

Schießscharten statt Fenster, Turm diente einst der Verteidigung

Bedächtig und nach dem Lichtschalter suchend geht Christian Janik voran. Und schon steht er inmitten des Turmes. „Ob hier wirklich einmal ein Glöckner gewohnt hat, weiß ich nicht.“ Das sei auch nicht überliefert. Es liege auch die Vermutung nah, dass der Turm zur Wehr genutzt wurde und es eher eine Verteidigungseinrichtung war. „Er passt eigentlich eher zu einer Burg, als an das später angefügte Kirchenschiff.“ Ein weiterer Punkt, der daraufhin deutet: Im Turm selbst gibt es keine richtigen Fenster, sondern nur Schießscharten. „Erst später wurden unterhalb es Zinnkranzes der Wehrplatte vier größere Schallöffnungen eingebrochen, wohl für die drei Glocken.“

Eine Holztreppe führt den Turm in Inneren hinauf. Die einzelnen Stufen sind bereits deutlich abgetreten. „Wir vermuten, dass dieser Aufgang ebenfalls aus der Anfangszeit stammt.“ Etliche Stufen geht es nun nach oben. Im Inneren ist es kalt und Spinnennetze zieren die Wände. Die zweite Etage ist erreicht. Dort hängen die drei unterschiedlich großen Glocken der Wehrkirche. Um ganz nach oben zu gelangen, geht es noch eine schmale Leiter hinauf.

Und dann liegt der Ort Kleinbreitenbach ganz still und rund um die besondere Kirche herum. Ein toller Ausblick. „Früher haben wir auch Führungen auf den Turm gemacht, doch das ist mittlerweile zu gefährlich – Sicherheit geht vor“, betont Christian Janik.

Christian Janik kennt jeden Stein der Wehrkirche und hat sich intensiv mit der Geschichte beschäftigt. Foto: Antonia Pfaff

Langsam und bedächtig geht es den wieder hinunter. Bei den Stufen ist Vorsicht geboten. Doch auch das klappt hinunter genauso gut wie hinauf. Und nach nur wenigen Minuten steht der junge Mann wieder zwischen den Bänken, vor dem Altar und unterhalb der Empore mit ihrer Orgel. Der Glockenschlag der Wehrkirche ist leise zu hören. Danach ist es wieder still.