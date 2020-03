Diese Katzendame wurde am Dornheimer Berg in Arnstadt aufgefunden.

Zwitschernde Schönheit vermisst ihr Heim

Seit der Corona-Krise ist alles etwas anders. So auch im Tierheim in Großliebringen. An verschiedenen Stellen wurden rot-weiße Absperrbänder angebracht und ein Hinweis am Eingang verrät „Wir sind da!, Bitte klingeln“. „Auch wir müssen uns Schützen“, erzählt Sylke Mönch, die Chefin vom Tierheim. Am Eingang liegen Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel für die Tierfreunde bereit.

Auch in dieser Woche sucht das Tierheim zwei Halter von Tieren. „Zum einen ist derzeit ein Wellensittich und zum anderen eine junge Katze bei uns neu untergebracht“, erzählt Sylke Mönch. Der weiß-blaue Wellensittich ist in Stadtilm gefunden wurden. Er ist sehr zutraulich und wartet jetzt hier auf seinen Halter. Er trägt am Bein einen Ring aus dem Jahr 2015. Dieser Wellensittich stammt aus Stadtilm Foto: Hans-Peter Stadermann Die Katzendame, sie ist ungefähr eineinhalb Jahre alt und schwarz-weiß, ist seit Dienstag im Tierheim. Wer vermisst die liebvolle Katze? Aufgefunden wurde sie am Dornheim Berg in Arnstadt. Erfreulich ist, dass von den beiden dreifarbigen Katzendamen die vor 14 Tagen in der Thüringer Allgemeinen vorgestellt wurden, eine schon vermittelt ist. Die andere wartet sehnsüchtig, wie auch der Kater mit dem Stummelschwanz, noch auf einen neuen Besitzer. Kontakt zum Tierheim: Professor-Nöller-Strasse 53. 99326 Großliebringen, (0049) 03629 802341