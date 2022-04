1,61 Promille: 70-Jähriger kommt mit Lkw von A71 ab

Artern. Ein 70 Jahre alter Lkw-Fahrer kam auf der A71 nahe Artern von der Fahrbahn ab. Es entstand hoher Sachschaden. Bei dem Mann wurden 1,61 Promille gemessen.

Am Montagabend ereignete sich auf der A71 zwischen dem Dreieck Südharz und der Anschlussstelle Artern in Richtung Schweinfurt ein Lkw-Unfall. Nach Angaben der Polizei kam der 70-jährige Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit der Mittelleitplanke.

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Ein bei dem Mann durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,61 Promille an. Der Fahrer gab gegenüber der Polizei an, erst nach dem Unfall getrunken zu haben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeimeldungen

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.