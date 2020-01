Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

105. Geburtstag

Was für eine ganz besondere Zahl. Am 17. Januar hat Anneliese Baumann im Bad Frankenhäuser Ortsteil Esperstedt ihren 105. Geburtstag. Damit ist sie wohl der älteste Einwohner des Kyffhäuserkreises. „Geistig ist sie fitt, wie in den vergangenen Jahren auch, aber gesundheitlich geht es ihr leider nicht so gut“, sagte ihre Tochter Dietlinde Hoppe, die kürzlich 82 Jahre alt wurde und mit im Haus lebt. Die Jubilarin hat vier Enkel, 13 Urenkel und fünf Ururenkel. 2016 gab es etwas Besonderes. Sie hatte ihren jüngsten Ururenkel im Arm. Es waren mehr als 100 Jahre Altersunterschied. Frau Baumann wurde in Esperstedt geboren. Sie war als Stenotypistin bei der Post und einer Versicherung tätig. Wichtig war es ihr immer wenn die Familie zusammen ist. Die Thüringer Allgemeine schließt sich den Glückwünschen an: „Alles, alles Gute!“