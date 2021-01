14.000 Euro für Kinderhospiz

Die Freizeitsportler der LSG 80 Oberheldrungen sammeln Spenden für das Kinderhospiz. Dazu hatten sie am letzten Tag des Jahres drei Stände aufgebaut. Am Rewe-Markt in Heldrungen zeigten sich die Kunden nicht knausrig und ließen viele Scheine in die verplombte Spendenbox des Kinderhospizes wandern.

Oberheldrungen Freizeitsportler der LSG 80 in Oberheldrungen sind überwältigt von der großen Spendenbereitschaft am Silvestertag und via Internet.

Oberheldrungen. Der Silvesterlauf in Hauteroda fiel für sie ins Wasser, dessen Erlös regelmäßig seit Bestehen des Laufs an das Kinderhospiz fließt. Einen Beitrag für die engagierte und schwierige Arbeit des Kinderhospizes Mittelthüringen wollten die Freizeitsportler der LSG 80 in Oberheldungen trotzdem leisten – und stellten am Silvestertag an drei Orten in der Stadt An der Schmücke Spendenbüchsen auf. Das Spendenergebnis ist überwältigend: Mehr als 14.000 Euro kamen bislang zusammen.

„Wir sind ganz aus dem Häuschen und überwältigt von der Spendenbereitschaft der Menschen“, sagt Christopher Plischka von der LSG 80. Mit so viel Geld hatten die Oberheldrunger nicht gerechnet, als sie am Silvestertag für zwei Stunden Stehtische vor dem Rewe-Markt in Heldungen, vor dem Kulturhaus in Hauteroda sowie in Oberheldrungen aufstellten.

Schon eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn hatten sich vor dem Rewe-Markt bereits Unmengen an großen und kleinen Scheinen in der verplombten Spendenbox angesammelt. Und es wurden immer mehr. Stephan Hesse und Oliver Plötz, die den Stand am Rewe-Markt betreuten, notierten die Beträge auf einem Blatt Papier, um einen ungefähren Überblick über den Spendeneingang zu haben. In Oberheldrungen hatten Marcus Bödger und Sebastian Heldt den Stand übernommen, in Hauteroda Thomas Bergner und Max Schenk, während Christopher Plischka mobil auf Anruf Zuwendungen Spendenwilliger einsammelte.

Die Aktion fand anstelle des 6. Silvesterlaufes in Hauteroda statt, der sich zu einem angesagten Sportevent zwischen den Feiertagen entwickelt hat und in diesem Jahr zum Bedauern der Freizeitsportler nicht stattfinden kann. Die Erlöse aus Startgeld und sonstigen Einnahme waren regelmäßig dem Verein Kinderhospiz Mitteldeutschland übergeben worden. Davon wollten sich die Organisatoren aus Hauteroda und Oberheldrungen auch im Corona-Jahr 2020 nicht abbringen lassen.

Um die Motivation der Spender zu steigern, hatten sich die Sportler bei Erreichen bestimmter Spendenhöhen originelle Aufgaben ausgedacht. Für die 750-Euro-Marke machen sich am morgigen 3. Januar Christopher Plischka und Marcus Bödger zu einem Marathon in die Spur – 10 Uhr ist Start am Sportplatz in Oberheldrungen und dann geht es immer den Radweg entlang in Richtung Bretleben, Reinsdorf und Schönfeld.

Weitere Aufgaben sind: 500 Euro – Die LSG klopft Schnitzel bei Schnitzel Schluckse in Bad Frankenhausen, 1000 Euro – Benefizspiel gegen SL BW Bad Frankenhausen, 1500 Euro – Schiedsrichter Ronny Schillinger verzichtet bis Sommer 2021 auf seine Spesen und spendet diese dem Kinderhospiz, 2000 Euro – Silke Bartsch organisiert eine Nudelparty für die Kinderheime in Oberheldrungen und Heldrungen, 3000 Euro – zehn Prozent Zuschlag von einer Privatperson, 4000 Euro – die Muttis der C-Junioren treten beim Benefizspiel als Cheerleading-Gruppe auf, 5000 Euro – die LSG 80-Mannschaft geht Eisbaden und als Höhepunkt für 6666 Euro schneiden sich Christopher Plischka und Marcus Bödger eine Glatze.

Für jede Menge Spaß ist also in nächster Zeit in Oberheldrungen gesorgt. Dass sich die Höchstmarke am Ende mehr als verdoppelte, dürfte auch die beiden Freizeitsportler über das platte Haupt mehr als hinwegtrösten.