14-Jährige aus Bad Frankenhausen wird vermisst

Wie die Polizei am Freitagabend mitteilt, war das Mädchen am vergangenen Donnerstag noch in der Schule in Artern, was ihre Lehrer bestätigten. Demnach verbrachte sie dann die Nachmittagsstunden mit Freunden im Stadtgebiet von Bad Frankenhausen.

Gegen 17.30 Uhr trennten sich die Wege von Kim und ihren Freunden in der Nähe ihrer Wohnadresse. Wohin die 14-Jährige dann ging, ist derzeit unbekannt. Aufgrund ähnlicher Vorfälle in der Vergangenheit ist es möglich, dass Kim sich bei Freunden aufhält und nicht nach Hause kommen möchte. Am heutigen Freitag erschien das Mädchen laut Polizei nicht in der schulischen Einrichtung.

Bild der Vermissten Kim Celine Krause Foto: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Kim hat eine schlanke Figur, sie ist ungefähr 1,75 Meter groß und hat rückenlanges, dunkelblondes Haar. Zuletzt war sie mit einer weinroten Jacke, einer blauen Jeanshose und schwarzen Sneakern, die mit weißen Applikationen verziert sind.

Kim trägt einen brau-grauen, auffällig karierten Schulrucksack. Möglicherweise trägt sie auffällige Ohrstecker mit weißen Kugeln.

Personen, die Kim gesehen haben oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.