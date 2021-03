158.000 Euro für Artern zur Verfügung

Artern. Der Ortschaftsrat will die konkrete Verwendung im April beschließen.

Dem Ortschaftsrat von Artern stehen aus dem kommunalen Haushalt in diesem Jahr 158.042 Euro zur Verfügung. Bei derzeit 5123 Einwohnern macht das pro Kopf 30,85 Euro. Dies teilte Kämmerer David Petrat dem Ortschaftsrat auf dessen jüngster Sitzung mit. Diese Gelder können unter anderem für die Veitskirche, das Stadion, die Kegelbahn, die Turnhalle Unstrutstraße und die Spielplätze genutzt werden. Konkrete Absprachen will der Ortschaftsrat in seiner Aprilsitzung treffen.