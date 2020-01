164.000 Besucher am Kyffhäuser-Denkmal

Zum Wahrzeichen des Landkreises, dem Kyffhäuser-Denkmal, kamen im vergangenen Jahr fast 164.000 Besucher. „Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 7700 Besucher, also rund fünf Prozent. Diese positive Entwicklung freut uns natürlich“, sagte Jens Lüdecke, Geschäftsführer der Kur und Tourismus GmbH Bad Frankenhausen, auf Nachfrage. Die Gesellschaft ist seit 2014 Betreiber des Burgenareals. Die Besucherzahlen seien generell aber auch Abhängig von Feiertagen, Brückentagen, Ferien – und dem Wetter.

Im Juli 2019 rockten Jimmy Gee & Friends auf dem Kyffhäuser. Das Denkmal ist eine besondere Kulisse für Veranstaltungen. Foto: Ingolf Gläser

„Uns ist es sehr wichtig, das Kyffhäuser-Denkmal inhaltlich aufzuwerten. Da spielen Veranstaltungen eine große Rolle. Diese müssen aber zum Denkmalareal passen. Im vergangenen Jahr boten wir insgesamt 35 Veranstaltungen an. Von Ostereiersuche über Mittelalterspektakel und Tag der deutschen Einheit bis Kunstausstellung und Halloween. Es gab das Bürgerfest zum 25-jährigen Bestehen des Kreises“, schilderte Jens Lüdecke sichtlich zufrieden. Allein das Mittelalterspektakel habe an dem Wochenende 6000 Besucher aus nah und fern angelockt.

Auch Chinesen und Japaner besuchen gern das Kyffhäuser-Denkmal

Wie in den vergangenen Jahren auch, seien die Monate zwischen April und Oktober die mit den meisten Gästen. Spitzenmonat sei, so der Geschäftsführer beim Blick in die Statistik, der August mit 25.000 Besuchern gewesen. Etwa 123.000 Besucher habe man gefragt, woher sie kommen. 20 Prozent seien Thüringer, 18 Prozent kamen aus Sachsen und 16 Prozent aus Sachsen-Anhalt. „Etwas, aber nicht sprunghaft, gestiegen ist die Zahl der ausländischen Besucher. Es waren im Vorjahr insgesamt über 3000. An der Spitze stehen da die Niederländer, Österreicher und Schweizer. Es gab aber auch 109 Besucher aus den USA, 82 aus China, 25 aus Japan.“

Damit die Besucher noch tiefer in die Geschichte der ehemaligen Reichsburg Kyffhausen mit Ober-, Mittel- und Unterburg, in die Zeit Kaiser Friedrich Barbarossas sowie das Kyffhäuser-Denkmal mit dem Reiterstandbild Kaiser Wilhelm I. eintauchen können, habe es 322 bezahlte Führungen gegeben. Auch als Ort für Hochzeiten ist das Kyffhäuser-Denkmal bekannt. Seit 2011 kann man hier den Bund fürs Leben schließen. Eine Seitenkammer des Turmes ist das Hochzeitszimmer. „Hier gab es im vergangenen Jahr 16 Trauungen. Das ist so der Schnitt der vergangenen Jahre. In diesem Jahr wird es einen Rekord geben. Es gibt bereits 25 Anmeldungen für Trauungen. Und es kommen sicher noch weitere dazu“, betont Geschäftsführer Lüdecke.

Ausblick: 2021 wird das Jubiläum„125 Jahre Kyffhäuser-Denkmal“ gefeiert

Die Blicke des Betreibers sind auf das Jahr 2020 gerichtet. „Wie gesagt, die inhaltliche Aufwertung des Denkmalareals, die Durchführung von Veranstaltungen, sind uns wichtig. Da halten wir auch am Bewährten fest. Veranstaltungshöhepunkt wird wieder das Mittelalterspektakel am 8. und 9. August sein.“ Die Blicke sind zudem auf das Jahr 2021 gerichtet. Denn da steht das Jubiläum „125 Jahre Kyffhäuser-Denkmal“ an. Die Einweihung war am 18. Juni 1896, die Grundsteinlegung im Mai 1892.

Nach der Insolvenz des Tourismusverbandes Kyffhäuser, der viele Jahre der Betreiber war, schrieb der Landkreis als Eigentümer des Areals 2013 die Betreibung aus. Die Kur- und Tourismus GmbH bekam den Zuschlag, Vertragsbeginn war der 1. April 2014. Der Vertrag läuft sechs Jahre, also bis 2020. Formuliert ist darin unter anderem, dass der Betreiber die Option hat, um vier Jahre, also bis 2024, zu verlängern – wenn er das möchte. Der Aufsichtsrat der GmbH gab dafür grünes Licht. Der Kreis als Eigentümer stimmte dem 2019 zu.