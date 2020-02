25 Meter langer Reisigbesen zum 25. Lindenblütenfest

Traditionell am zweiten Juni-Wochenende wird im Bad Frankenhäuser Ortsteil Udersleben das Lindenblütenfest gefeiert. Es ist das größte Fest im Dorf, dazu laden der Heimatverein mit der Burschenschaft ein. Und das drei Tage lang. Das Fest vom 12. bis 14. Juni ist ein besonderes, denn es ist das 25. Da soll es, wie Jörg Schramm, stellvertretender Vorsitzender der Burschenschaft, auf Nachfrage sagte, Höhepunkte und Überraschungen geben.

Einer der Höhepunkte werde – entsprechend des Jubiläums – die Präsentation eines 25 Meter langen Reisigbesens sein. Den Stamm habe die Burschenschaft schon aus dem Wald geholt, eine Fichte, nun werde Reisig zusammengetragen, um die zahlreichen Bündel dann zu einem riesigen Besen zu binden. In Udersleben hatte das Besenbinder-Handwerk lange Tradition, heute ist es noch Klaus Hoffmann, der es auf Veranstaltungen in der Region zeigt. Er ist als Fachmann bei den Arbeiten dabei. Im Volksmund sind die Uderslebener die Besenbinder.

Der Jubiläumsbesen fällt kleiner aus als der, denn die Burschenschaft vor zehn Jahren zum 15. Lindenblütenfest präsentierte. Ein Spezialkran brachte das 35 Meter lange und fast vier Tonnen schwere Teil aufs Festgelände, den Sportplatz. Es war, das verkündeten die Uderslebener voller Stolz, der größte Reisigbesen der Welt. Ins Guinness-Buch der Rekorde wollte man dennoch nicht, Aufwand und Kosten waren zu hoch. Den Riesen gibt es noch, er befindet sich am Ortseingang aus Richtung Ichstedt kommend, aus Anlass des 20. Lindenblütenfestes wurde er aufgehübscht.

Doch er ist in die Jahre gekommen, das Reisig ist ausgetrocknet und brüchig, der Stamm zum Teil morsch. „Er verschwindet. An die Stelle kommt der 25-Meter-Besen. Es gibt keinen größeren, weil wird da spezielle Technik brauchen“, schildert Jörg Schramm. Im Jahre 2005, anlässlich des 10. Lindenblütenfestes, wurde durch Besenbinder Hoffmann und der Burschenschaft ein 18 Meter langer Reisigbesen gefertigt. Es war damals der größte Besen Deutschlands.

In Udersleben wurde 2019 bei bestem Wetter das 24. Lindenblütenfest gefeiert. Zum Laubkönig gekrönt wurde Dustin Manz, seine beiden Hofdamen Denise Schramm und Franziska Siebenhüner. Foto: Wilhelm Slodczyk

Die Wurzeln des Lindenblütenfestes sind tief. In einer Niederschrift von 1765 wurde die jährliche Wiederkehr eines solchen Festes mit Wahl oder Kür eines Laubkönigs erwähnt. Die Tradition griff man auf, 1996 wurde dieses Heimatfest erstmals gefeiert, erster Laubkönig war René I. An seiner Seite waren die zwei Hofdamen – Katrin I. und Sylvia I. Es wurde ein Lindenbaum gepflanzt. Jährlich gibt es im Frühjahr die Wahl des Laubkönigs durch die Burschenschaft. Der König kommt in erster Linie aus den eigenen Reihen, sie waren auch schon aus umliegenden Orten. Die Krönung ist zum Lindenblütenfest, wer die zwei Hofdamen sind, das bleibt bis zu diesem Zeitpunkt ein gut gehütetes Geheimnis.

Im Ehrenamt sind derzeit Dustin I. und seine Hofdamen Denise I. und Franziska I. Sie waren kürzlich auch mit auf der „Grünen Woche“ in Berlin, um die Region zu präsentieren. „Wir haben zum 25. Jubiläum alle ehemalige Könige und Hofdamen eingeladen. Wir hoffen, dass ganz viele kommen.“ Die Burschenschaft hat 25 Mitglieder. Viele der einst jungen Burschen sind mittlerweile Ü-50. „Es ist schwer, Nachwuchs für die Gemeinschaft zu finden. Meist verlassen die jungen Leute nach Lehre und Studium die Region“, schildert Jörg Schramm nachdenklich.