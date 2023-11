26 Wünsche für den Roßlebener Wunschweihnachtsbaum

Roßleben-Wiehe. Im Jahr 2011 wurde in Roßleben die Tradition begründet. Am 19. Dezember sollen die Geschenke Kinderaugen zum Leuchten bringen.

Der angeputzte Weihnachtsbaum im Mehrgenerationenhaus Roßleben bekam von den Kindern am Dienstag den letzten Schliff: Sie hingen 26 Wünsche an die Tanne. Privatleute können die Wünsche von B wie Bastelset bis W wie Wrestlingfiguren erfüllen und die Geschenke verpackt bis 18. Dezember um 17 Uhr im Roßlebener Bürgerzentrum abgeben. Einen Tag später werden sie dem Nachwuchs überreicht. Beim Anhängen der Wunschsterne halfen die Kinder Annabell und Leon (6). Ganz oben auf ihren Wunschlisten stehen ein Puppenbett sowie Lego und Dino-Figuren. Seit 2011 wird in Roßleben der Wunschweihnachtsbaum aufgestellt.