434 Patienten kommen im Kyffhäuserkreis auf einen Arzt

Insgesamt 233 Ärzte praktizierten Ende des vergangenen Jahres im Kyffhäuserkreis. Das geht aus der jüngsten Erhebung des Statistischen Landesamtes hervor. Während mit 62 die Zahl der Zahnmediziner im Vergleich zum Vorjahr unverändert blieb, sank die Zahl der Haus- und Fachärzte auf 171 und erreichte ein neues Tief.

Dass in der medizinischen Versorgung Bewegung ist, haben schon viele Patienten erfahren, deren Arzt seine Praxis schloss. Entsprechend schwankten die Zahlen in den vergangenen Jahren und lagen am Jahresende zwischen 178 im Jahre 1995 bis 207 im Jahr 2000. Ende 2018 zählen die Statistiker für den Kyffhäuserkreis noch 195 Ärzte.

Allerdings ist auch die Bevölkerungszahl im Kreis rückläufig und lag zuletzt bei knapp unter 74.000, zehn Jahre zuvor waren es noch 82.000. Das spiegelt sich im Verhältnis Arzt je Einwohner wider: Hat ein Arzt aktuell im Schnitt 434 und ein Zahnarzt 1197 Patienten zu versorgen, kamen Ende 2018 noch 385 Patienten auf einen Arzt und 1210 auf einen Zahnarzt. Mehr Patienten haben nur Ärzte im Saale-Orla-Kreis (472), Sömmerda (463) und Greiz (441) zu versorgen.

Zum Vergleich: In der Landeshauptstadt entfallen auf einen Arzt rein rechnerisch 175 Patienten und auf einen Zahnarzt 892.