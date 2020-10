4500 Euro für Musikprojekt

Das Projekt „Erlebniswelt Musik“ in der Kindervilla Bad Frankenhausen wird finanziell vom Ikea-Lager Erfurt unterstützt. Die Mitarbeiter Michael Göttsching und Steven Krock, dessen Tochter die integrative Kindertagesstätte in der Kurstadt besucht, überreichten einen Scheck in Höhe von 4500 Euro. In diesem Projekt sollen durch neue und veränderte Musikerfahrungen und Musikerlebnisse die Interessen der Kinder erweitert werden. Sie werden Experten kennenlernen, die über besondere musikalische Fähigkeiten verfügen. Mit dem Geld können besondere Wünsche erfüllt werden: neue Musikanlage, Instrumente oder Eintrittskarten für Konzertbesuche. Die Kinder und das Team bedankten sich, wie kann es anders sein, musikalisch.