70 Jahre und noch immer frisch

Wiehe. Beim Konzert am Reformationstag in der Bartholomäuskirche in Wiehe soll auch dem Partnerschaftsjubiläum mit Bergen-Enkheim gedacht werden.

Seit 1950 ist Bergen-Enkheim (Hessen) Partnergemeinde der Kirchengemeinde Wiehe/Schönewerda. Die Partnerschaft besteht nicht nur auf dem Papier: Man besucht sich gegenseitig, unterstützt einander, nimmt Anteil an der Entwicklung des anderen. Viele Freundschaften sind in dieser Zeit entstanden. Besondere Höhepunkte stellten die runden die Jahrestage der Partnerschaft dar. Entsprechend sollte auch das 70-Jährige Bestehen in diesem Jahr gefeiert werden.

Dass daraus nichts würde, hätten sich die Wieheschen und die Bergen-Enkheimer bis vor einigen Monaten auch nichts träumen lassen. Aber Corona machte einen Strich durch die Rechnung und jetzt geht das Jahr schon wieder dem Ende zu.

„Wir hatten uns unser rundes Jubiläum auch ein bisschen anders vorgestellt“, sagt Manfred Reinhardt, der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates. Schon das 60-Jährige und das 65-Jährige seien besonders gefeiert worden. „Das 70-Jährige jetzt sollte der Höhepunkt sein“, so Reinhardt. „Unser Partnerschaftstreffen war für Mai in Wiehe geplant. Über ein Jahr steckten sowohl unsere Kirchengemeinde, als auch wir als Förderverein in den Vorbereitungen. Die Pfarrer, der Posaunenchor – alle waren mit eingebunden“, sagt er.

Denn Grund zum Feiern gibt es immer und allein die gemeinsamen Erlebnisse in Wiehe und in Bergen-Enkheim bieten reichlich Stoff für den Austausch von Erinnerungen. Dankbar sind die Wieheschen für die Unterstützung durch die Partnergemeinde, sei für die Bestuhlung der Kirche St. Ursula, für die großzügige Beteiligung am Kleinbus der Kirche in Wiehe oder an der Sanierung der Bartholomäuskirche.

An diesem Samstag beim traditionellen Konzert zum Reformationstag in der Bartholomäuskirche in Wiehe wird auch Bergen-Enkheims Pfarrerin Karola Wehmeier dabei sein. Bei dem Konzert soll der Partnerschaft gedacht werden, die vor siebzig Jahren und damit zu tiefsten DDR-Zeiten von den Pfarrern Hirschelmann (Wiehe) und W. Geiser (Bergen-Enkheim) ist Leben gerufen wurde. „Das Partnerschaftstreffen wird in jedem Fall nachgeholt“, sagt Manfred Reinhardt.