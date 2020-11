Auch wenn das Regionalmuseum in Bad Frankenhausen für den Publikumsverkehr coronabedingt geschlossen ist, Türen klappen trotzdem im ehemaligen Schloss. Denn im Erdgeschoss geben sich weiter die Bauleute die Klinke in die Hand.

Die Vorbereitung für den Einzug der Touristinformation ist sichtlich fortgeschritten: Die Räume mit den Gewölbedecken sind barrierefrei, die Elektrik ist erneuert. Derzeit wird das Mobiliar eingebaut – Tische, Schränke, Regale, Verkaufstresen, Postkartenhalter, Computerplätze, Kinderspielecke, Hocker, gemütliche Leseecken. Eine gute Woche noch, dann soll mit dem Umzug der Touristinformation vom Anger begonnen werden.

„Wir liegen genau in der Zeit“, sagt Kurdirektor Jens Lüdecke. Mit dem Möbeleinbau geht es zügig voran, alles steht schon dort, wo es hin soll. Die Möbel stammen aus der Werkstatt Manufact, einem Tochterunternehmen der Diakonie, die auch schon die Touristinformation ihrer Heimatstadt Mühlhausen gebaut hat. Alles Maßarbeit, um Räume optimal auszunutzen.

Zwei Türen weiter wartet Elektriker Tobias Dietrich aus Bad Frankenhausen darauf, die Raumbeleuchtung anzuschließen. Dies erfolgt zumeist indirekt über die Inneneinrichtung, damit die Bausubstanz des denkmalgeschützten Gebäudes möglichst unversehrt bleibt. Ab kommender Woche beginnt der Technikeinbau: Computer, Bildschirme, Bedienfelder. Ein Riesenbildschirm kommt ins Foyer, ein weiterer ans Fenster, um nach außen für Angebote zu werben.

Der Umzug der Anlaufstelle für Touristen ist für die letzten beiden Novemberwochen geplant und erfolgt bei laufendem Betrieb. Wenn am letzten Novembertag am Anger das Licht ausgeknipst ist, geht es am 1. Dezember nahtlos im Schloss weiter. Was, so ist es zumindest organisiert, auch für den Telefonanschluss gilt. Dann haben Regionalmuseum und Touristinformation täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.