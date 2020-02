Ab 2023 Panzertransport auf der Schiene

Zahlreiche Gäste aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Bundeswehr folgten der Einladung zum traditionellen gemeinsamen Neujahrsempfang der Stadt Bad Frankenhausen und der Bundeswehr, der erstmals in der Rotbart-Arena der Stadt durchgeführt wurde. Die Gastgeber, Bürgermeister Matthias Strejc (SPD), René Braun, Kommandeur des Panzerbataillons 393 und Standortältester, sowie Dennis Schmid, stellvertretender Kommandeur des Versorgungsbataillons 131, begrüßten am Eingang jeden persönlich. Und es gab fast nur ein Thema im Saal, die überraschende Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Thüringer Ministerpräsidenten – wie es dazu kam und wie es nun weiter geht im Land. An die Meldungen, die dann am Donnerstag aus der Staatskanzlei in Erfurt kamen, war am Mittwochabend natürlich noch nicht zu denken.

Die Gastgeber Dennis Schmid, stellvertretender Kommandeur des Versorgungsbataillons 131 (links), Bürgermeister Matthias Strejc und René Braun, Kommandeur des Panzerbataillons 393, begrüßten am Eingang jeden persönlich. Foto: Ingolf Gläser

Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) hielt sich als Kommunalbeamter jedenfalls beim Neujahrsempfang mit seiner persönlichen Meinung zurück. Er zeigte sich bestürzt, es sei keine gute Entscheidung, kein guter Tag für Thüringen und Bad Frankenhausen. Es habe unter Rot-Rot-Grün viele Förderprojekte gegeben, wo Millionen Euro in Investitionen flossen. Strejc schaute auf ein ereignisreiches Jahr 2019 in Bad Frankenhausen. Die Eingliederung der neuen Ortsteile Ichstedt und Ringleben sei gut gelungen, gemeinsam habe man erreicht, den Krankenhausstandort Bad Frankenhausen zu erhalten, Veranstaltungshöhepunkt war der MDR-Osterspaziergang mit etwa 13.000 Teilnehmern.

Über Alternative zum abgelehnten Hotelneubau sprechen

Zudem habe es die Sanierung des schiefen Turmes gegeben, am Kindergarten Sonnenschein entstand ein Anbau mit 36 Plätzen, in der Unterkirche wurde die große Strobel-Orgel eingeweiht, es gab die Schlüsselübergabe für den Neubau des Kyffhäuser-Gymnasiums. In einer Bürgerbefragung haben sich die Frankenhäuser gegen einen Hotelneubau auf dem Schlossplatz ausgesprochen. Man werde, sagte Strejc, mit den Stadtratsfraktionen über eine Alternative sprechen. Positiv sei, dass sich die Zahl der Gästeankünfte und Übernachtungen in der Stadt erhöhte. Da spiele die Qualität für die Gäste eine große Rolle, da müsse man selbstkritisch sein, es gebe noch Potenzial. Es könne nicht sein, dass Weihnachten viele Gäste in der Stadt sind, aber die Einrichtungen geschlossen sind, wo man einen Kaffee trinken könne.

Mit dabei waren auch die Salzsieder von Bad Frankenhausen. Foto: Ingolf Gläser

Mit Blick in die nahe Zukunft sagte der Bürgermeister, dass man 2020 und 2021 insgesamt etwa 7,5 Millionen Euro in 53 Einzelmaßnahmen in der Stadt investieren wolle. Der Breitbandausbau gehe weiter, es stehe das 20-jährige Bestehen des Reha-Zentrums an, seit 30 Jahren gibt es die Städtepartnerschaft mit Bad Sooden-Allendorf. Das Regionalmuseum wurde vor 100 Jahren gegründet, am 2. Juni soll es die Einführung des Bürgerbusses geben, da habe man 20 ehrenamtliche Fahrer, die Stadt ist Ende Juli/Anfang August Gastgeber der Deutschen Feuerwehrmeisterschaften.

Man versuche die Fahrten der Panzer und anderer Fahrzeuge auf der Straße auf ein Minimum zu reduzieren, zum Teil durch Transporte per Tieflader, sagte Kommandeur René Braun. Es gebe Arbeiten zur Reaktivierung der einstigen Kyffhäuser-Bahnstrecke zwischen Bad Frankenhausen und Bretleben. Erster großer Bauabschnitt sei die Brücke bei Bretleben, die Arbeiten sollen 2021 abgeschlossen sein, der Gesamtabschluss sei für 2023 geplant.

Fast 10.000 Besucher beim Erlebnistag in der Kaserne

Hoheitlicher Besuch: die Fliederkönigin aus Bad Frankenhausen und der Laubkönig aus Udersleben. Foto: Ingolf Gläser

Eine wichtige Aufgabe für die Soldaten seien die Auslandseinsätze im Auftrag von Nato, Vereinte Nationen und EU. Das seien notwendige Missionen. Es hake im Grundbetrieb der Bundeswehr insgesamt, sagte Braun, dafür gebe es die verschiedensten Gründe, darauf ging er in seiner Rede ein. Es bestehe, das betonte er, eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt und Region. Fast 10.000 Besucher kamen 2019 zum Tag der offenen Tür in die Kyffhäuser-Kaserne. Man unterstütze weiter bei Großveranstaltungen in der Stadt. Am 19. Mai werde es ein Benefizkonzert des Luftwaffenmusikkorps Erfurt in Bad Frankenhausen für einen guten Zweck geben.

Diese gute Zusammenarbeit bestätigte auch Kommandeur Dennis Schmid. Man fühle sich in der Stadt sehr wohl und gut aufgehoben, unterstütze die Stadt gern bei Veranstaltungen. Es sei noch nicht lange her, da habe man mit Ichstedt eine Partnerschaft abgeschlossen. Durch den Bund werde es in der Kaserne, in ihr sind derzeit knapp über 1000 Soldaten, weitere Investitionen geben.

Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung übernahm die Blechstaffel des Luftwaffenmusikkorps aus Erfurt. Foto: Ingolf Gläser

Damit es im Kyffhäuserkreis weiter voran gehe, dafür werde sie sich einsetzen, betonte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD). Wichtige Investitionen seien der Bau des Feuerwehrtechnischen Zentrums sowie der Dreifelderhalle in Artern. Ein Veranstaltungshöhepunkt im Kreis seien die Deutschen Feuerwehrmeisterschaften in Bad Frankenhausen mit etwa 2000 Teilnehmern, da sei die Bundeswehr ein starker Partner.

Der Neujahrsempfang bot zum Abschluss Gelegenheit und Zeit, um bei einem Imbiss ins Gespräch zu kommen. Da war es wieder, das Thema Wahl des Ministerpräsidenten.