Abriss der Turnhalle in Artern beeinträchtigt Verkehr nicht

Aus dem Kreise der Elternsprecher der Grundschule „Am Königstuhl“ gab es eine Anfrage an die Redaktion inwiefern die Bushaltestelle und der Parkplatz gegenüber der Schule von den Abrissarbeiten an der Turnhalle, die kommende Woche beginnen sollen, beeinträchtigt werden. Dazu nimmt das Landratsamt auf Nachfrage dieser Zeitung Stellung.

Da keine Haltestelle vorhanden ist, werde das Schild „Bushaltestelle“ in Richtung Bergstraße um etwa 25 Meter verschoben. Der Zugang der Schüler zur Schule bleibe bestehen, ebenso der Parkplatz. Außerdem seien keine Sperrungen im Umfeld vorgesehen, da der Abriss auf dem Grundstück des Landkreises erfolgt. Auch seien nur geringfügige Lärmbelästigungen zu erwarten, weil der der Abriss an regulären Arbeitstagen erfolge. Generell sie die derzeitige Situation der Bushaltestelle für die Grundschule und Gemeinschaftsschule als kritisch zu betrachten. Seit Jahren habe der Schulstandort keine Busanbindung, wie für einen solchen erforderlich wäre. Dies liege aber in der Zuständigkeit der Stadt Artern. Mit dem Neubau der Sporthalle ändere sich die Gesamtsituation am Schulstandort nicht. Das Gesamtkonzept für den öffentlichen Personennahverkehr im Wohngebiet am Königsstuhl müsse sinnvoll geändert werden, was den dringenden Neubau einer Bushaltestelle mit einschließe.

Das Hauptproblem in Sachen Bushaltestellenneu liege laut Antje Große, Sprecherin der Arterner Stadtverwaltung, nach wie vor bei den zu erbringenden Eigenanteilen. Da sich der Fördersatz und die förderfähigen Kosten fast jährlich ändern, liege der Eigenanteil momentan bei etwa 110.000 Euro. Dabei sei jedoch die aktuelle Preissteigerung im Baugewerbe noch nicht berücksichtigt. Bereits seit Anfang des Jahres 2018 beschäftigt sich die Stadtverwaltung mit einer neuen Bushaltestelle, die auf der Fläche vor den Wohnblöcken in direkter Nachbarschaft zur Grundschule entstehen. Im Jahr 2018 wurden die Gesamtkosten dieses Bauvorhabens auf 418.408,04 Euro geschätzt. Seitdem verhandelt die Stadtverwaltung mit Fördermittelgebern und wird immer wieder vertröstet. Gleichzeitig laufen Gespräche mit der Landkreisverwaltung darüber, ob und in welchem Umfang diese sich an den nicht förderfähigen Kosten beteiligen kann.