40 Jahre lang war Sigrid Birenheide als technische Mitarbeiterin im Ichstedter Kindergarten tätig. Nun wurde sie in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

Ichstedt. Sigrid Birenheide war als technische Mitarbeiterin in der Einrichtung „Kyffhäuserzwerge“ in Ichstedt tätig. Programm und Geschenke.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abschied nach 40 Jahren Tätigkeit im Kindergarten

Mit einem fröhlichen und ganz lauten „Hallo“ begrüßten die Mädchen und Jungen sowie Erzieherinnen des Kindergartens „Kyffhäuserzwerge“ in Ichstedt Sigrid Birenheide. Es war die offizielle Verabschiedung der 63-Jährigen, die 40 Jahre lang als technische Mitarbeiterin in dem Kindergarten tätig war. Die beiden großen Gruppen, die „Purzelzwerge“ und „Riesenzwerge“, zeigten dem Ehrengast ein schwungvolles Programm, in der es liebe Worte für Sigrid Birenheide gab. Sie bedankte sich mit viel Applaus.

Zum Abschied drückten die Kinder die nun ehemalige Mitarbeiterin, die in den verdienten Ruhestand geht, und hatten kreative Geschenke. Vom Team der Einrichtung gab es eine große Foto-Collage und eine Schürze mit dem Log der Einrichtung „Kyffhäuserzwerge“. Die Schürze band sie sich gleich um. „Frau Birenheide war an den Nachmittagen im Haus tätig. Sie war verlässlich, kontaktfreudig, brachte sich im Team mit ein“, sagte Einrichtungsleiterin Ilsemarie Brambach. „Ja, die Arbeit hat mir Spaß gemacht, ich bin gerne in den Kindergarten gekommen. Zu tun gab es immer“, sagte sie.

„Eine Ära geht zu Ende. Das kann man sagen nach einer 40-jährigen Tätigkeit im Kindergarten. Die Arbeit bei und mit den Kindern hat ihr Kraft und Lebensfreude gegeben“, sagte Ortsteilbürgermeister Rainer Beie und hatte viele anerkennende und dankende Worte. „Der Name, die Person Sigrid Birenheide ist nach so vielen Arbeitsjahren in der Region ein fester Begriff.“ Mit einem lautstarken „Tschüss“ verabschiedeten die Kinder und Erzieherinnen Sigrid Birenheide.

38 Mädchen und Jungen aus Ichstedt, Borxleben, Udersleben, Esperstedt und Ringleben werden in der Einrichtung „Kyffhäuserzwerge“ ab einem Altern von einem Jahr betreut. Am 1. Februar sind es 39. Damit ist die Kapazitätsgrenze erreicht, wie die Leiterin sagte. Derzeit sind Kinder in der Eingewöhnungsphase, die Gruppe nennt sich „Krabbelzwerge“. Es gibt in diesem Jahr fünf Vorschulkinder.

40 Jahre lang war Sigrid Birenheide als technische Mitarbeiterin im Ichstedter Kindergarten tätig. Nun wurde sie in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Foto: Ingolf Gläser

40 Jahre lang war Sigrid Birenheide als technische Mitarbeiterin im Ichstedter Kindergarten tätig. Nun wurde sie in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Foto: Ingolf Gläser