Der Kompositionsstipendiat Romeo Wecks ist am Sonntag gleich zweimal in Sondershausen zu erleben.

Am Wochenende ziehen noch einmal ziehen die Narren durch den Kyffhäuserkreis. Das Loh-Orchester ist in Kammerbesetzung zu erleben.

Abschied vom Karneval und Konzert

Straßenkarneval

Roßleben. Am Aschermittwoch ist noch lange nicht alles vorbei: Am Samstag startet der RCC wieder seinen traditionellen Karnevalsumzug. Um 14.11 Uhr beginnt der Tross im Industriegebiet seine Route durch den Ortsteil bis zum Richard-Hüttig-Platz. Mehr als zwanzig geschmückte Wagen, dazu reichlich Fußvolk werden erwartet.

Borxleben. Am Samstag um 11.11 Uhr beginnt der bunte Faschingsumzug mit den beiden Erbsbären an der Gaststätte „Zur Goldenen Aue“ durchs Dorf. Anschließend ab ca. 15 Uhr beginnt der Kinderfasching.

Prunksitzungen

Oberbösa. Zur 2. Prunksitzung wird am Samstag beim Oberbösaer Carneval Verein eingeladen. Los geht es um 20.11 Uhr.

Holzsußra. Die Holzsußraer Karnevalisten feiern am Freitag und Samstag jeweils ab 20.11 Uhr Fasching im Saal der Gaststätte „Zum Urtal“. Kinderfasching mit Programm ist am Samstag ab 15.11 Uhr.

Konzert

Sondershausen. Die Musiker des Loh-Orchesters geben am Sonntag, 11 Uhr, in der Cruciskirche wieder ein Kammerkonzert. Auf dem Programm steht das Septett von Max Bruch. Unter dem Motto „Zeitreise“ wird zudem Mozarts Quintett für Bläser und Klavier sowie ein Flötentrio von Joseph Haydn erklingen. Aufgeführt wird auch das Werk des jungen Komponisten Romeo Wecks mit dem Titel „Verrinnende Zeit“.

Kulturcafé

Sondershausen. Romeo Wecks, Gewinner des Kompositionswettbewerbes 2018, stellt im Gespräch am Sonntag, 15 Uhr, mit Landesmusikakademiedirektor Prof. Eckart Lange sein Werk „Frühlingslicht – Poéme für Violine und Orchester“ vor. Als zweiter Komponist wird Giordano Bruno do Nascimento, der Weimarer Komponist, der aktuell seinen Kompositionsaufenthalt in Sondershausen hat, vorgestellt.

Stadtführung

Sondershausen. Eine thematische Stadtführung bietet die Touristinformation am Sonntag um 13.30 Uhr an. Gästeführer Dirk Molis wird sich mit Interessierten auf die Spuren jüdischen Lebens begeben. Treffpunkt ist an der Touristinformation „Alte Wache“ am Markt. Kosten: 4,50 Euro

Reise-Vortrag

Sondershausen. Am Freitag ab 19.30 Uhr werden im Carl-Schroeder-Saal der studierte Opern- und Chansonsänger Thomas W. Mücke und seine Frau Nina seinen Vortrag über Norwegen.

Kleintierbörse

Heldrungen. Der Rassegeflügelzuchtverein Heldrungen führt am Samstag von 8 bis 12 Uhr in seiner Ausstellungshalle seine nächste Kleintierbörse durch. Es dürfen Tauben, Kaninchen, Hühnergeflügel und Ziergeflügel zum Tausch und Verkauf angeboten werden, aber kein Wassergeflügel.

Sport

Artern. Am Samstag trägt der Arterner Leichtathletikverein von 10 bis 14 Uhr in der Turnhalle „Am Königstuhl“ in Artern die Hallenkreismeisterschaften der AK 8 bis 11 (Jahrgänge 2012 bis 2009) aus. Disziplinen sind 30 Meter Hürdensprint, Dreierhop, Medizinballstoßen, 600 Meter Rundenlauf, 4 x1 Runde Staffellauf. Startgebühr: 2 Euro.

Liquid Party

Bad Frankenhausen. Südseefeeling mit House Beats darauf können sich Liebhaber von elektrischer Musik am Samsrag bei der Liquid House Party in der Kyffhäuser-Therme freuen. Die Saunalandschaft hat bis 22 Uhr, die Badelandschaft bis 2 Uhr geöffnet.