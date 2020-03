Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abstand lässt zusammenrücken

Meine Mutti geht mit über 80 immer noch unbekümmert vor die Tür. In der Landeshauptstadt hat sie es nicht weit bis zum nächsten Super- und Drogeriemarkt. Nur eine Straßenecke, dann findet sie alles, was sie braucht.

Die Landbewohner haben es nicht so komfortabel. Wer auf dem Dorf lebt, muss sich zum Einkaufen entweder ins Auto setzen, auf Versorgungsfahrzeuge von Bäcker oder Fleischer warten oder den Bus benutzen. Und das in Zeiten, in denen jeder Schritt vor die Haustür ein Risiko für die eigene Gesundheit ist.

In Bad Frankenhausen bietet ein Bündnis aus Bürgern und Geschäftsleuten nun für Corona-Risikogruppen einen Einkaufsservice an. Die Bestellung wird telefonisch aufgenommen und spätestens am nächsten Tag in einer frischen Einkaufstüte geliefert. Am Montag geht’s los. Gummihandschuhe sind besorgt, die gebotene Hygiene soll an oberster Stelle stehen. Die Lieferung erfolgt frei Haus.

Zeit, Sprit, der Druck der Flyer – die Initiatoren schauen nicht aufs Geld. Über Spenden würden sie sich freuen. Wer nicht die Zeit hat, sich aktiv einzubringen, will die Aktion vielleicht finanziell unterstützen. Die Spendenkontonummer ist auf der Seite der Stadt Bad Frankenhausen zu finden.

In Zeiten wie dieser, wo Abstand halten höchstes Gebot ist, wachsen Bürger zu einer Gemeinschaft zusammen.