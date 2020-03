Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Acht Coronafälle im Kyffhäuserkreis

Zwei weitere Corona-Verdachtsfälle wurden im Kyffhäuserkreis registriert. Damit seien es acht Infizierte. Zuletzt war das Virus bei einer jungen Frau aus dem westlichen Kyffhäuserkreis am Montagnachmittag bekannt geworden. Die junge Frau war in Österreich im Urlaub und habe auch Symptome gezeigt, teilte der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele mit. Sie sei in häuslicher Quarantäne.

Im Klinikum in Sondershausen wird zudem ein älterer Mann mit einer Atemwegserkrankung seit Samstag behandelt. Die Klinik haben einen Abstrich veranlasst. „Das Testergebnis lag am späten Sonntagnachmittag vor und sei schwach positiv gewesen“, erklärte Thiele. Der ältere Mann stamme aus dem westlichen Kyffhäuserkreis. Bei ihm könne eine Erkrankung durch den Coronavirus nicht ausgeschlossen werden. Ein zweite Probe sei noch am Sonntag vorgenommen worden. Bis Redaktionsschluss lag aber noch kein Ergebnis und ein eindeutiger Nachweis vor.

Die Ermittlung der Kontaktpersonen sei umgehend eingeleitet worden. Derzeit würden sich etwa 15 Kontaktpersonen im Krankenhausbereich, aber auch Besucher in häuslicher Quarantäne befinden. Der Mann werde auf der Isolierstation behandelt. „Im Laufe des Montags konnten wir alle Kontaktpersonen testen. Alle Tests fielen negativ auf eine Erkrankung mit dem Coronavirus aus. Die Mitarbeiterinnen haben mittlerweile wieder ihre Arbeit aufgenommen und der Patient wird auf der Isolierstation behandelt“, sagte Kliniksprecherin Anett Brommund-Schnabel auf Nachfrage dieser Zeitung. Zum gegenwärtigen Zustand des Patienten könne sie keine Angaben machen, da ein Kontakt zum Chefarzt der Station schwer herzustellen sei, sagte Brommund-Schnabel.

Die Frau und der Mann aus dem Westteil des Landkreises könnten damit die beiden Ersten außerhalb der sechsköpfigen Österreich-Reisegruppe sein, die positiv getestet wurden, so Thiele.