Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Agar GmbH Oldisleben präsentiert ihren Fuhrpark

Aus einem Feld der Agrar GmbH Oldisleben bei Heldrungen wurden am Dienstagvormittag Landmaschinen des russischen Herstellers Rostselmash vorgeführt. Die Agrar GmbH Oldisleben hat selbst fünf Maschinen dieses Herstellers in ihrem Fuhrpark. Der Geschäftsführer Markus Hercher will diese künftig von Altenburg aus in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt vermarkten. Das Interesse aus der Bevölkerung war groß, rund 70 Menschen kamen zu der Vorführung.

Rostselmasch ist der größte Landmaschinenhersteller in Russland und Osteuropa. Das Unternehmen wurde bereits 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rostow am Don in Russland und will nun in Westeuropa weiter expandieren. Eine deutsche Niederlassung gibt es mit der RSM Agrartechnik GmbH in Melle in Niedersachsen.

Ein Kuriosum in der langen Geschichte des Unternehmens gibt es auch. Die letzte Etappe des Fackellaufs vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi wurde mit einem Rostselmasch-Mähdrescher zurückgelegt.