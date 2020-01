Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alle Jahre wieder

Umweltschutz liegt im Trend.

Das dürfte sich auch in den guten Vorsätzen widerspiegeln, die wir auch in diesem Jahr wieder nach dem Jahreswechsel fassen.

Zum Beispiel weniger Auto- und mehr Rad fahren. Oder zu Fuß gehen. Weniger Fleisch essen. Den Konsum von Eiern und Milchprodukten reduzieren. Saisonales Obst und Gemüse bevorzugen. Am liebsten natürlich Bio. Und regionales noch dazu. Weg von Billigklamotten und dafür wertigere Sachen und die auch länger tragen. Überhaupt weniger Billigzeugs und sinnlosen Kram kaufen, der schnell kaputt geht und nur die Müllberge vergrößert.

Und nicht so viele Retouren an den Versandhandel.

Eigentlich muss wohl keiner lange überlegen, bis ihm sein persönlicher Beitrag für das Wohl der Umwelt einfällt. Dass gehandelt werden muss, steht außer Frage. Auch wenn man über die Ökostrategie der Deutschen zur Rettung des Weltklimas mit ihren Auswirkungen auf den kleinen Bürger streiten kann.

In diesem Zusammenhang erinnern wir uns auch mal gerne mal an Zeiten des VEB Dienstleistungskombinat, in dem alles repariert wurde, bis hin zur Laufmasche in der Damenstrumpfhose. Die Mutter meiner Schulfreundin war Repassiererin, ein längst ausgestorbener Beruf. Und im Gemüseladen gab’s im Winter Äpfel, Kohl und Suppengrün.