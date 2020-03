Der Kurpark soll in den nächsten Jahren aufgewertet werden. Hier ein Blick in den Quellgrund – hinauf zum Hausmannsturm.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Frankenhausen hat Investitionen im Blick

Die Kurstadt hat in den nächsten Jahren viel vor, sie hat mehrere Investitionsvorhaben in der Kernstadt und den Ortsteilen im Blick. Bereits im Jahr 2009 hatte der Stadtrat eine Prioritätenliste beschlossen. Große Investitionsvorhaben waren der Marktplatz, das Schloss, das Solefreibad, die Oberkirche und der Hausmannsturm. Die Vorhaben habe man verwirklicht. Nun gibt es weitere Pläne, denn der Investitionsbedarf in der Stadt sei weiterhin hoch. Der Finanzbedarf übersteige kurz- und mittelfristig aber die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune.

Deshalb hatte es von den Stadtratsfraktionen CDU und SPD den Vorschlag gegeben, die Prioritätenliste fortzuschreiben und von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Anders als vor elf Jahren soll es künftig keine festgeschriebene Reihenfolge zur Abarbeitung geben. Es ist eine Gliederung in zwei Kategorien vorgesehen. Kategorie A seien vordringliche Maßnahmen, Kategorie B Vorhaben, die im Anschluss verwirklicht werden sollen. Somit sei eine Flexibilität bei der Umsetzung der Vorhaben in Abhängigkeit von den gewährten Fördermitteln möglich. Die Kategorien benennen Investitionen mit einem größeren Finanzvolumen sowie Schlüsselprojekte der Entwicklung von Bad Frankenhausen, ob Kernstadt oder Ortsteile. Der Stadtrat stimmte dem Beschlussantrag von CDU und SPD mehrheitlich zu, die Fraktionen Pro Frankenhausen (ProF) und Gemeinsam für Bad Frankenhausen (GfBF) enthielten sich. Das Vorhaben Esperstedter Straße, so ein Vorschlag, sollte in die Kategorie A aufgenommen werden. Wie der Bürgermeister sagte, habe man dafür Geld im Haushalt 2021 eingestellt. Von ProF kam die Kritik, dass man bis zum damaligen Zeitpunkt keinen Haushalt habe, aber man über Prioritäten spreche. Auch GfBF sieht den Beschluss als zweiten Schritt vor dem ersten. Die SPD argumentierte, dass es keine Reihenfolge der Prioritäten gebe, man müsse schauen, wann und wie Fördermittel möglich sind. Es sei kein abgeschlossener Prozess. Zur Kategorie A gehören der fünfte Bauabschnitt der Kyffhäuser-Therme, die touristische Erschließung des schiefen Turmes, der grundhafte Ausbau der Uderslebener Straße in Ichstedt, die Anschaffung von Fahrzeugtechnik der freiwilligen Feuerwehren, die Sanierung eines Teiles der Stadtmauer am Botanischen Garten, der Teilrückbau in der Kleingartenanlage Ringleben, die Beschilderung der Wander- und Radwege, die Aufwertung des Kurparks und die Sanierung eines Teils der Esperstedter Straße. Zur Kategorie B zählen etwa der Innenausbau des Hausmannsturmes, die Sanierung der Kindergärten Ichstedt und Ringleben, die Umgestaltung des Botanischen Gartens, der grundhafte Ausbau des letzten Teils der Jahnstraße, sowie die Dorferneuerung Ichstedt und Ringleben.